Ціни на бензин в окупованому Криму зросли майже вдвічі за тиждень

Російська Федеральна служба державної статистики (Росстат) 8 липня випустила щотижневий звіт про ціни на бензин у регіонах РФ, а також на окупованих Москвою територіях України. Зі звіту випливає, що за тиждень у Криму паливо подорожчало в середньому на 78,4%, тобто майже вдвічі.

При цьому, як звернули увагу журналісти видання The Bell, відомство зазвичай пише у звіті, в яких регіонах зростання цін було найбільшим, але цього разу не стало цього робити. Те, що на першому місці за цим показником опинився саме Крим, з'ясувала «Медіазона», вивчивши звіт. Минулого тижня лідером зі зростання цін був окупований Севастополь.

Найпопулярніший бензин марки АІ-95 у Криму зріс у ціні з 88,82 до 170,59 рубля за літр, тобто на 92%.

Усього за тиждень із 30 червня до 6 липня бензин у Росії подорожчав на 2,1%, дизельне паливо – на 3,4%.

Влада в РФ запроваджує різні заходи, включно з обмеженням на продаж палива. 8 липня уряд активував заборону на експорт дизельного палива.

Дефіцит виник, зокрема, внаслідок українських ударів по НПЗ у Росії, що визнали і представники влади на нараді з лідером РФ Володимиром Путіним 8 липня. У Криму дефіцит посилений ударами українських дронів по логістичних маршрутах, у тому числі й морських.