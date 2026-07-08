На тлі паливної кризи Росія заборонила експорт дизельного палива

Російська влада 8 липня запровадила заборону на експорт дизельного палива, а вже найближчим часом має розпочатися постачання до Росії імпортних нафтопродуктів. Про це заявив на нараді уряду із президентом РФ Володимиром Путіним віцепрем'єр російського уряду Олександр Новак.

Нарада була присвячена дефіциту палива в Росії, який виник у тому числі внаслідок атак ЗСУ на нафтопереробні заводи. За словами Новака, «ситуація з паливом частково стабілізована, але поки що залишається непростою».

Як заявив віцепрем’єр, у результаті ударів «була пошкоджена низка НПЗ». За словами Новака, влада «збільшила завантаження заводів, які діють, до максимального рівня, направили на ринок раніше накопичені обсяги палива, скоротили терміни поточних ремонтів, планові ремонти перенесли на пізніший термін».

Раніше вже була запроваджена заборона на експорт бензину та авіаційного гасу.

Практично у всіх регіонах РФ були запроваджені обмеження на вільний продаж палива, на заправних станціях утворюються черги, фіксується також зростання цін на бензин. Президент України Володимир Зеленський заявив раніше, що українські військові уразили майже всі великі НПЗ у Росії. Сили оборони України завдають таких ударів практично щодня. Президент США Дональд Трамп 8 липня погодився, що ці удари можуть наблизити російське керівництво до завершення війни проти України.



