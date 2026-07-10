Удари по «тіньовому флоту» РФ в Азовському морі: «Схеми» опублікували супутникові знімки

Журналісти «Схем» (проєкт Радіо Свобода) опублікували супутникові знімки наслідків ударів по «тіньовому флоту» РФ в Азовському морі.

Супутник Planet Labs 9 липня зафіксував уражені танкери, що є наслідком масштабної атаки українських безпілотників на російську морську логістику.

На одному з кадрів в районі Керченської протоки, які є у розпорядженні журналістів «Схем» (Радіо Свобода), чітко видно пожежу на танкері. На відстані приблизно 10 кілометрів від нього – ще одне судно із візуальними ознаками ураження. Роздільна здатність супутникових знімків не дає можливості точно визначати клас і тип судна.

Міністерство оборони 9 липня повідомляло, що протягом останніх чотирьох діб Сили оборони уразили 36 російських суден у акваторії Азовського та Чорного морів. В Азовському морі, як повідомлялось, було уражено 19 російських танкерів, також завдавалися удари по інфраструктурі порту «Крим» у Керчі та порту «Кавказ» у Тамані, задіяних у перевезенні пального до окупованого Криму.

За даними Генштабу ЗСУ, уражені судна використовувалися, зокрема, для постачання пально-мастильних матеріалів угрупованням російських військ, а також для транспортування нафти й нафтопродуктів в обхід міжнародних санкцій. Генштаб нагадує, що експорт енергоносіїв є одним із ключових джерел фінансування війни проти України.

За даними російської служби статистики на 8 липня, за тиждень у Криму паливо подорожчало в середньому на 78,4%, тобто майже вдвічі.

Дефіцит виник, зокрема, внаслідок українських ударів по НПЗ у Росії, що визнали і представники влади на нараді з лідером РФ Володимиром Путіним 8 липня. У Криму дефіцит посилений ударами українських дронів по логістичних маршрутах, у тому числі й морських.



