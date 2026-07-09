«Бензину не буде»: Міноборони попередило жителів окупованого Криму

Протягом останніх чотирьох діб Сили оборони уразили 36 російських суден у акваторії Азовського та Чорного морів, повідомило Міністерство оборони 9 липня.
За повідомленням, ударів завдавали військові Сил безпілотних систем та Служби безпеки. Під них потрапили танкери тіньового флоту РФ, морські суховантажі й паром із буксиром.
«Всі вони намагалися доставити бензин до Криму. Але мусимо попередити кримчан – бензину не буде, можете не чекати. Гра тільки починається», – додали у відомстві.
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українське командування повідомило про удари по загалом 14 кораблях. За даними Генштабу, ці судна використовувалися, зокрема, для постачання пально-мастильних матеріалів угрупованням російських військ, а також для транспортування нафти й нафтопродуктів в обхід міжнародних санкцій.
Російське командування не повідомляло про удари по танкерах.
За даними
російської служби статистики на 8 липня, за тиждень у Криму паливо подорожчало в середньому на 78,4%, тобто майже вдвічі.
Окупований Крим поринув у темряву через атаки українських дронів
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Ніч без світла в Євпаторії . Жінка йде з ліхтариком по дорозі. Окупований Росією Кримський півостров, 5 липня 2026 року.
Низка ударів українських безпілотників минулого тижня спричинила масштабні відключення електроенергії на більшій частині окупованого Криму
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Комбінований супутниковий знімок порівнює ситуацію на окупованому півострові у січні та в липні 2026 року.
Постачальник електроенергії в окупованому Криму, «Крымэнерго», 7 липня оголосив, що «через аварії, спричинені ударами ворожих безпілотників, низка населених пунктів наразі залишилася без електропостачання»
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Вечір у Євпаторії. У вікнах будинків немає світла. 5 липня 2026 року.
У заяві «Крымэнерго» перелічено 19 міст і селищ по всьому півостров, які 7 липня залишилися без електропостачання
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На кадрі з відео, знятого українським ударним дроном і опублікованого 6 липня, епізод низки нещодавніх атак на кримські електростанції.
Енергетична криза виникла після того, як українські сили заявили, що з 1 липня здійснили 38 ударів дронами по енергетичній інфраструктурі окупованого Криму, зокрема 6 липня – по енергомережі Сімферополя, столиці Криму та другого за величиною міста регіону
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Велосипедисти та пішоходи на неосвітленій вулиці в Євпаторії. 5 липня 2026 року.
Відсутність пального і відключення елеткроенергії призвели до того, що в окупованому Криму є проблеми з водопостачанням, а також призупинено рух трамваїв
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Багатоповерхівка без світла в Євпаторії, 5 липня 2026 року
Як повідомляється, через відключення електроенергії в Євпаторії вийшли з ладу муніципальні водонасоси. «Тиск води в магістралях нижчий за необхідний рівень, і вода не надходить на верхні поверхи будинків та у високо розташовані райони», – повідомив 6 липня місцевий чиновник
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Майже порожній пляж у Феодосії, на східному узбережжі Криму. Фото від початку липня.
Наприкінці червня, на тлі енергетичної кризи, спричиненої українськими ударами по паливних танкерах та інфраструктурі, російські туристи почали масово покидати окупований Крим
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Неосвітлені багатоквартирні будинки в Євпаторії, 5 липня 2026 року.
З 5 липня окупаційна влада відкрила «центри екстреної допомоги» в кількох містах Криму. На тлі триваючої енергетичної кризи ці центри пропонують «можливість зарядити телефон, доступ до засобів зв’язку та негайну допомогу»
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