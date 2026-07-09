«Бензину не буде»: Міноборони попередило жителів окупованого Криму

Протягом останніх чотирьох діб Сили оборони уразили 36 російських суден у акваторії Азовського та Чорного морів, повідомило Міністерство оборони 9 липня.

За повідомленням, ударів завдавали військові Сил безпілотних систем та Служби безпеки. Під них потрапили танкери тіньового флоту РФ, морські суховантажі й паром із буксиром.

«Всі вони намагалися доставити бензин до Криму. Але мусимо попередити кримчан – бензину не буде, можете не чекати. Гра тільки починається», – додали у відомстві.

Раніше українське командування повідомило про удари по загалом 14 кораблях. За даними Генштабу, ці судна використовувалися, зокрема, для постачання пально-мастильних матеріалів угрупованням російських військ, а також для транспортування нафти й нафтопродуктів в обхід міжнародних санкцій.

Російське командування не повідомляло про удари по танкерах.

За даними російської служби статистики на 8 липня, за тиждень у Криму паливо подорожчало в середньому на 78,4%, тобто майже вдвічі.