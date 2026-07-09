У Росії повідомляють про пожежу на двох нафтобазах й ураження танкерів після нічної атаки

У Ставропольському краї й Тверській області Росії через нічну атаку дронів сталися пожежі на нафтобазах – це засвідчив аналіз видання Astra, а також підтверджує місцева влада.

Зокрема, за повідомленням, у Ставропольському краї РФ, де жителі вночі повідомляли про вибухи, дрони атакували нафтобазу на хуторі В’язники (Шпаківський муніципальний округ Ставропольського краю РФ).

Як зазначає Astra, це – великий тиловий вузол для прийому, зберігання, перевалки і дрібнооптового відвантаження світлих нафтопродуктів (дизельного палива і бензинів різних марок). Сама база є резервуарним парком з наливною естакадою й технологічною інфраструктурою.

Губернатор Ставропольського краю РФ Володимир Владимиров підтвердив атаку на регіон і заявив про пожежу на «території промислового об’єкта» у В’язниках, не уточнюючи, що це за об’єкт.

Пізніше він додав, що пожежа на підприємстві посилилася, і що вогонь дійшов резервуарів із займистими матеріалами. Через це, за словами губернатора, ухвалили рішення «перевести у безпечне місце мешканців будинків прилеглої вулиці».

У Тверській області РФ, за даними голови регіону Віталія Корольова, внаслідок атаки сталася пожежа на одному з резервуарів підприємства «Тверська нафтобаза».

Astra проаналізувала кадри очевидців, які повідомляли про вибухи і пожежу, й дійшла висновку, що горить нафтобаза «Тверьнафтопродукт», дочірнє підприємство ПАТ «Сургутнафтогаз». Видання уточнює, що компанія відповідає за прийом, зберігання і відпуск світлих нафтопродуктів (автомобільних бензинів і дизельного палива), забезпечення власної мережі з 52 АЗС й оптових поставок у Тверській області.

Крім того, губернатор Ростовської області РФ Юрій Слюсар заявив, що в Таганрозькій затоці БпЛА знову атакували два танкери, які «зазнали механічних пошкоджень».

Українські військові атаку поки що не коментували.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії різні об’єкти на території РФ, а також в окупованих регіонах України зазнають повітряних ударів. Більшість атак Генштаб ЗСУ підтверджував, заявляючи, що Сили оборони України «системно реалізують заходи, спрямовані на зниження бойового потенціалу російських окупаційних військ, а також на примушення РФ до припинення збройної агресії проти України».