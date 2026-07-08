Удар по Омському НПЗ: нові дрони FP-1 доб'ють до центру РФ?

Українські БПЛА вперше атакували Омський нафтопереробний завод, який розташований за 2,5 тисячі кілометрів від кордону з Україною. Про це 6 липня повідомили місцева російська влада та український Генштаб.

«Учора українські дрони прорвали оборону Росії та уразили російський нафтопереробний завод у Сибіру. І це не виняток. Це нова реальність. І в Росії не залишилося жодного великого нафтопереробного заводу, який не був би уражений Україною», – заявив президент України Володимир Зеленський під час саміту НАТО в Анкарі.

За даними українського проєкту Dnipro Osint, удар завдали модернізовані далекобійні безпілотники FP-1. Головний конструктор компанії Fire Point Денис Штіллерман зазначив, що їхня дальність сягає 3400 кілометрів.

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До літа 2026 року Омський НПЗ вважався однією з найскладніших цілей української кампанії – він розташований значно далі, ніж більшість раніше атакованих нафтопереробних підприємств в РФ, йшлося у матеріалі проєкту Сибір.Реалії. Тому сам факт удару свідчить не лише про розширення географії атак, а й про зростання можливостей українських далекобійних безпілотників, зазначається у статті.