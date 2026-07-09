Українське командування підтвердило удари по 2 російських нафтобазах і 12 танкерах

Сили оборони протягом ночі на 9 липня завдали ударів по двох російських нафтобазах та загалом 14 кораблях, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України 9 липня:

«Так, уражено 12 танкерів, один буксир та один суховантаж російської федерації в акваторії Азовського моря».

За даними штабу, ці судна використовувалися, зокрема, для постачання пально-мастильних матеріалів угрупованням російських військ, а також для транспортування нафти й нафтопродуктів в обхід міжнародних санкцій. Генштаб нагадує, що експорт енергоносіїв є одним із ключових джерел фінансування війни проти України.

Крім того, штаб звітує про ураження нафтоналивного терміналу «Юг Руси» в Батайську Ростовської області. У районі підприємства зафіксували пожежу. За даними штабу, об’єкт забезпечує перевалку нафтопродуктів для експорту, використовується для забезпечення армії РФ пальним і для отримання валютних надходжень.

«Також уражено склад боєприпасів противника у районі Сорокиного Луганської області», – додає штаб.





Служба безпеки України, своєю чергою, підтвердила удари по нафтобазах у Тверській області та Ставропольському краї Росії:

«Першою ціллю стала нафтобаза «Червона зоря» у Тверській області, розташована за 520 км від державного кордону України. На території об’єкта були зафіксовані влучання українських ударних БпЛА, після чого виникла пожежа».

Другою ціллю стала нафтобаза «Ставропольська» в Ставропольському краї, також за понад 500 кілометрів від України. За даними СБУ, на об'єкті спалахнула масштабна пожежа, її площа збільшується.

СБУ вказує на те, що обидві нафтобази забезпечують приймання, зберігання та відпуск автомобільних бензинів і дизельного пального.

Президент України Володимир Зеленський раніше підтвердив удари Сил оборони по обʼєктах, які забезпечують російський нафтовий комплекс та «працюють на воєнну політику»:

«Наші воїни виконують план далекобійних санкцій у відповідь на затягування війни і російські удари».

Крім ударів по нафтобазах і терміналу, Зеленський також підтвердив «застосування санкцій» по нафтоперекачувальній станції в Уфі, майже за 1500 кілометрів від кордону України. Про нього СБУ заявила напередодні. Влада Башкортостану не коментувала ці дані.

Радіо Свобода не може незалежно перевірити наслідки уражень. Раніше моніторингові канали повідомили про пожежі на нафтобазах у Ставропольському краї й Тверській області Росії через нічну атаку дронів.

Голова Ставропольського краю заявляв про пожежу на «території промислового об’єкта» у В’язниках, не уточнюючи його назву, але згодом підтвердив, що вогонь сягнув резервуарів із займистими матеріалами. Голова Тверської області повідомив про пожежу на одному з резервуарів підприємства «Тверська нафтобаза».

Після початку повномасштабного вторгнення Росії різні об’єкти на території РФ, а також в окупованих регіонах України зазнають повітряних ударів. Більшість атак Генштаб ЗСУ підтверджував, заявляючи, що Сили оборони України «системно реалізують заходи, спрямовані на зниження бойового потенціалу російських окупаційних військ, а також на примушення РФ до припинення збройної агресії проти України».