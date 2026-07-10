Пожежі в Таганрозі, Азові, на Ільському НПЗ – у Росії повідомляють про наслідки атаки дронів

У Краснодарському краї Росії через нічну атаку дронів через падіння уламків у Сіверському районі сталася пожежа на території Ільського НПЗ, повідомив оперативний штаб регіону. Там зазначили, що, за попередньою інформацією, постраждалих немає.

Ільський НПЗ вже неодноразово зазнавав українських атак. Цей НПЗ одним із найбільших нафтопереробних підприємств півдня Росії й має потужність переробки близько 6,6 мільйонів тонн нафти на рік. Завод виробляє нафтопродукти, що використовуються, зокрема, для забезпечення російської армії.

Тим часом про атаку повідомив і губернатор Ростовської області РФ Юрій Слюсар. Він заявив, що нібито знищені близько трьох із половиною десятків безпілотників у містах Таганрог й Азов, Азовському і Матвєєво-Курганському районах, і додав, що є ураження.

«В Азові внаслідок атаки БпЛА сталася пожежа на двох об’єктах зберігання нафтопродуктів… У Таганрозі внаслідок падіння уламків пошкоджено скління і двері приватного будинку. Постраждалих немає. Також сталося займання на даху адміністративної будівлі. Постраждалих і руйнувань немає. Займання ліквідоване. Наразі триває ліквідація пожежі на території Морського порту», – заявив Слюсар.

Про масштабну пожежу в Таганрозі з посиланням на кадри очевидців повідомляє і Astra. Це російське видання також додало, що у Твері продовжує горіти нафтобаза – після вчорашньої ранкової атаки.

Фото і відео пожеж після ударів у Ростовській області РФ вранці 10 липня опублікував моніторинговий телеграм-канал Exilenova+. На відео і фото видно густі стовпи диму від пожеж в Азові й Таганрозі.

Тим часом про атаку українських дронів заявив і мер Москви Сергій Собянін. Вночі він заявив про нібито збиття щонайменше десяти дронів, додавши, що на місці падіння уламків «працюють спеціалісти екстрених служб».

«Росавіація» повідомляла про запровадження обмежень в московському аеропорту «Домодєдово». Аеропорт приймає і випускає рейси «за погодженням з відповідними органами».

Українські військові атаку поки що не коментували. Редакція Радіо Свобода не може незалежно перевірити дані про наслідки ударів.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії різні об’єкти на території РФ, а також в окупованих регіонах України зазнають повітряних ударів. Більшість атак Генштаб ЗСУ підтверджував, заявляючи, що Сили оборони України «системно реалізують заходи, спрямовані на зниження бойового потенціалу російських окупаційних військ, а також на примушення РФ до припинення збройної агресії проти України».