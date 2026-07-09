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Новини | Події

ЗМІ: Саратовський НПЗ призупинив роботу після атаки БпЛА

Пожежа на Саратовському нафтопереробному заводі спричинена ударом українських безпілотників, травень 2026 року
Пожежа на Саратовському нафтопереробному заводі спричинена ударом українських безпілотників, травень 2026 року


Саратовський нафтопереробний завод призупинив роботу після атаки українських безпілотників, яка сталася 8 липня. Про це повідомляє агенція Reuters з посиланням на джерела.

За даними співрозмовників агентства, внаслідок атаки було пошкоджено установку первинної переробки нафти потужністю 20 тисяч тонн на добу. Зазначається, що це єдина подібна установка для підприємства.

У Росії 8 липня, серед іншого, повідомляли про удари по Саратовському нафтопереробному заводу.

Губернатор Саратовської області Роман Бусаргін ураження НПЗ не підтверджував, але заявив, що внаслідок атаки БпЛА є пошкодження об'єктів цивільної інфраструктури.

Генштаб ЗСУ підтвердив ураження Саратовського нафтопереробного заводу, на території НПЗ були зафіксовані вибухи та пожежа.

Саратовський НПЗ вже не вперше зазнає атаки, зокрема це одне з найстаріших нафтопереробних підприємств Росії було атаковане у травні цього року.

Раніше цього тижня роботу призупинив Омський НПЗ, найбільший у Росії. За даними співрозмовників Reuters, в результаті атаки дронів було пошкоджено встановлення первинної переробки нафти (ЕЛУУ-АВТ-10), на яку припадає близько 38% потужності заводу. Ще одна установка (ЕЛОВ-АВТ-11), що забезпечує 37% потужності, також була зупинена через пошкодження деяких з'єднувальних каналів.

В останні місяці українські безпілотники регулярно завдають ударів по російській нафтовій інфраструктурі. Під атаки вже потрапили усі найбільші НПЗ країни. У багатьох регіонах Росії виник дефіцит палива: на автозаправках виникають черги, ціни на бензин зростають. Майже у всіх регіонах запроваджено обмеження на вільний продаж палива.

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