ЗМІ: Саратовський НПЗ призупинив роботу після атаки БпЛА



Саратовський нафтопереробний завод призупинив роботу після атаки українських безпілотників, яка сталася 8 липня. Про це повідомляє агенція Reuters з посиланням на джерела.

За даними співрозмовників агентства, внаслідок атаки було пошкоджено установку первинної переробки нафти потужністю 20 тисяч тонн на добу. Зазначається, що це єдина подібна установка для підприємства.

У Росії 8 липня, серед іншого, повідомляли про удари по Саратовському нафтопереробному заводу.

Губернатор Саратовської області Роман Бусаргін ураження НПЗ не підтверджував, але заявив, що внаслідок атаки БпЛА є пошкодження об'єктів цивільної інфраструктури.

Генштаб ЗСУ підтвердив ураження Саратовського нафтопереробного заводу, на території НПЗ були зафіксовані вибухи та пожежа.

Саратовський НПЗ вже не вперше зазнає атаки, зокрема це одне з найстаріших нафтопереробних підприємств Росії було атаковане у травні цього року.

Раніше цього тижня роботу призупинив Омський НПЗ, найбільший у Росії. За даними співрозмовників Reuters, в результаті атаки дронів було пошкоджено встановлення первинної переробки нафти (ЕЛУУ-АВТ-10), на яку припадає близько 38% потужності заводу. Ще одна установка (ЕЛОВ-АВТ-11), що забезпечує 37% потужності, також була зупинена через пошкодження деяких з'єднувальних каналів.

В останні місяці українські безпілотники регулярно завдають ударів по російській нафтовій інфраструктурі. Під атаки вже потрапили усі найбільші НПЗ країни. У багатьох регіонах Росії виник дефіцит палива: на автозаправках виникають черги, ціни на бензин зростають. Майже у всіх регіонах запроваджено обмеження на вільний продаж палива.