Сенатор Грем погодив із Білим Домом прийнятну версію закону про санкції щодо російської нафти

Американський сенатор-республіканець Ліндсі Грем, що є співавтором законопроєкту про санкції, повідомив про досягнення домовленості з Білим Домом щодо версії документа, яку він готовий підтримати. Про це політик заявив, перебуваючи з візитом у Києві, передає кореспондентка Радіо Свобода.

Сенатор Грем про законопроєкт про санкції проти Росії (відео) відео Радіо Свобода No media source currently available 0:00 0:00:59 0:00





«Це означає, що він стане законом. Коли я повернуся до Вашингтона, разом із сенатором Блументалем ми зустрінемося з лідерами республіканців і демократів, щоб знайти час для якнайшвидшого просування цього санкційного пакета, який надасть президенту Трампу додаткові інструменти для завершення цієї війни», – заявив близький до президента США сенатор.

Законопроєкт передбачає, зокрема, запровадження 500-відсоткових мит на імпорт із країн, які купують російську нафту, газ, уран і нафтопродукти. За словами Грема, ініціатива має вже 85 співавторів.





Президент США, пояснив сенатор, отримає завдяки майбутньому закону повноваження запроваджувати мита щодо будь-якої країни, яка купує дешеву російську нафту чи газ і в цей спосіб наповнює російську казну.

«Є речі, які ми можемо зробити у сфері технологій, щоб ще більше посилити спроможність України захищатися від ударів балістичних ракет. Якщо ми зробимо це одночасно зі створенням інструментів покарання для країн, які підтримують Путіна й заробляють на цій війні, то, на мою думку, у нас буде найкращий шанс за всі п’ять років моїх візитів сюди змусити Путіна сісти за стіл переговорів», – зазначив політик-республіканець.

Грем також звернувся до держав, які, закуповуючи російські енергоносії, можуть опинитися під потенційними санкціями США.

«Я знаю, хто ви. Вас багато. Деякі з вас – наші найближчі друзі… Коли я повернуся, ми говоритимемо з цими країнами та з президентом Трампом. Ми спробуємо переконати їх допомогти нам покласти край цій війні… Вони повинні стати частиною вирішення проблеми, а не залишатися її частиною», – наголосив Грем.

Сенатор додав, що країнам-покупцям російських нафти й газу дадуть час, щоб знайти інші джерела постачання, і винагороду за перехід на них.





«Але вони мають ухвалити це рішення. Чим швидше Путін зрозуміє, і чим швидше такі країни, як Китай, зрозуміють, що не можна допомагати Путіну без жодної ціни за це, тим швидше ця війна закінчиться. Шлях до завершення цієї війни, шлях до миру, пролягає більше через Пекін, ніж через Вашингтон, Київ чи Москву», – резюмував Грем.

Сенатор вважає, що в Китаю «непропорційно великий» вплив, який потрібно використати на благо світу.

«Чим швидше ця війна закінчиться, тим кращим стане світ. Я не вважаю, що Путін уже готовий до цього, але, на мою думку, потрібно зовсім небагато, щоб він опинився в цій точці», – підсумував Ліндсі Грем.

2 липня, після чергового масованого удару Росії по Києву, лідери групи підтримки України в Конгресі США закликали до посилення допомоги Києву та «жорстких санкцій проти Росії».

Перед тим сенатор-демократ Тім Кейн повідомив, що в Конгресі США зростає підтримка нового двопартійного санкційного законопроєкту, спрямованого на посилення тиску на Росію, зокрема через обмеження експорту й механізми контролю за так званим «тіньовим флотом».