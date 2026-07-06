Російська нафта впала до рівня, який фіксувався до початку війни з Іраном – Bloomberg

Вартість російської нафти Urals упала до рівня, який спостерігався до початку війни на Близькому Сході, повідомляє 6 липня Bloomberg. Середня ціна на нафту Urals при відвантаженні у західних портах Росії у перші три дні липня становила 41,66 долара за барель.

Із березня 2026 року щомісяця середня ціна нафти Urals перевищувала закладені в російському бюджеті 59 доларів за барель. У червні, після домовленості між США та Іраном про поновлення судноплавства в Ормузькій протоці, середня ціна на російську нафту становила 60,92 долара за барель.

Різке зростання доходів від нафти після початку війни США та Ізраїлю проти Ірану дозволило Росії відновити поповнення резервного фонду вперше майже за рік і відкласти скорочення видатків, пише Bloomberg. Тепер, якщо ціна на Urals залишиться нижчою за 59 доларів протягом тривалого часу, Кремлю буде складніше стримувати дефіцит бюджету.

На початку квітня на тлі війни на Близькому Сході та закриття Ормузької протоки вартість російської нафти марки Urals при відвантаженні в балтійському порту Приморськ сягала 116,05 долара за барель. Це максимальна вартість нафти з 2013 року. У травні 2026 року вона торгувалася на рівні 85–86 доларів за барель.