Зеленський: немає жодного російського НПЗ, до якого б не дістала українська зброя

Президент України Володимир Зеленський заявив, що немає жодного російського НПЗ, до якого б не дістала українська зброя.

«За цей тиждень наші воїни досягли важливих результатів у застосуванні далекобійних санкцій по російських обʼєктах, які працюють на цю війну. Українські дрони долетіли до Сибіру та уразили НПЗ в Омську – майже 2,5 тисячі кілометрів від України», – написав він у телеграмі.

Зеленський зазначив, що відповіді України «на російські удари були по нафтових об’єктах у Саратовському, Ростовському, Тверському, Ставропольському, Краснодарському регіонах, Татарстані та Башкортостані, був уражений аеродром у Воронезькому регіоні, стратегічне підприємство у Твері».

За даними видання Financial Times, через атаки українських безпілотників російські нафтопереробні заводи втратили від 20 до 40% потужностей.

Як заявив FT голова досліджень енергетики Київської школи економіки Борис Додонов, у червні Росія в середньому переробляла 4,1 мільйона барелів нафти на добу. Це на 28% нижче за середній показник за останні п’ять років і на 35% менше від проєктної потужності.

На тлі активізації атак українських безпілотників по нафтових об’єктах у Росії посилилася паливна криза.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії різні об’єкти на території РФ, а також в окупованих регіонах України зазнають повітряних ударів. Більшість атак Генштаб ЗСУ підтверджував, заявляючи, що Сили оборони України «системно реалізують заходи, спрямовані на зниження бойового потенціалу російських окупаційних військ, а також на примушення РФ до припинення збройної агресії проти України».



