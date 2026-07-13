У США представлять суттєво розширений законопроєкт про санкції проти РФ

Американські законодавці планують розглянути суттєво розширений проєкт закону про санкції проти Росії. Це випливає з тексту документа, отриманого Радіо Свобода. Як повідомляє вашингтонський кореспондент Радіо Свобода Алекс Рауфоглу, автори проєкту планують представити його в понеділок, 13 липня.

Попередній проєкт передбачав, що американська реакція на відхилення Москвою мирних зусиль США майже цілком залежить від волі президента Дональда Трампа. Нова редакція містить положення про те, що багато санкцій автоматично наберуть чинності протягом 30 днів з моменту схвалення закону.

«Переглянуте законодавство розширить санкції за межі кола російських посадовців та банків, охопивши інвестиції, суверенний борг, судноплавство, експорт енергоносіїв, імпорт урану, сервіси фінансових установ та інші сектори російської економіки», – вказує кореспондент Радіо Свобода.

Минулого тижня під час візиту до Києва сенатор-республіканець Ліндсі Грем, що є співавтором законопроєкту про санкції, повідомив про досягнення домовленості з Білим домом щодо версії документа, яку він готовий підтримати. Тепер текст законопроєкту може бути схвалений без його найвідомішого ініціатора, сенатор Грем раптово помер після повернення з України, це сталося ввечері 11 липня.