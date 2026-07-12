«Дуже сумно»: Трамп відреагував на смерть сенатора-республіканця Ліндсі Грема

Президент США Дональд Трамп відреагував на смерть сенатора-республіканця Ліндсі Грема, який тривалий час залишався одним із його найближчих політичних союзників.

У дописі в соцмережі Truth Social Трамп заявив, що Грем був «одним із найвидатніших людей і сенаторів», яких він знав. За словами президента США, сенатор усе життя працював в інтересах країни та був «справжнім американським патріотом». Трамп наголосив, що йому та багатьом іншим буде бракувати Грема.

Також глава Білого дому повідомив, що інформацію про церемонію прощання та поховання сенатора оприлюднять пізніше.

«Дуже сумно», – підсумував Трамп.

Американський сенатор Ліндсі Грем, один із найвпливовіших голосів Республіканської партії у зовнішній політиці Сполучених Штатів та один із найсильніших прихильників України у Вашингтоні, помер 11 липня після «короткочасної та раптової хвороби», як заявили в його офісі. Йому був 71 рік.