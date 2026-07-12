У США раптово помер сенатор Ліндсі Грем

У Сполучених Штатах увечері 11 липня у віці 71 рік помер сенатор-республіканець Ліндсі Грем. Як повідомив його офіс в акаунтах у соцмережах, причиною смерті стала «короткочасна і раптова хвороба».

«Родина сенатора Ґрема просить про молитви в цей час і про повагу до приватності в цей неймовірно складний період», – ідеться в поширеному повідомленні.

Раніше цього тижня, перебуваючи з візитом у Києві, Ліндсі Грем, який є співавтором законопроєкту про санкції, повідомив про досягнення домовленості з Білим домом щодо версії документа, яку адміністрація готова підтримати.

В оточенні президента США Ліндсі Грем був одним із найвідданіших прихильників продовження підтримки України і посилення санкційного тиску на РФ через її неспровоковану агресію проти сусідньої держави.

Ліндсі Грем уперше був обраний до Сенату США 2002 року та переобирався у 2008, 2014 та 2020 роках.