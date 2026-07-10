Сенатор Ліндсі Грем у Києві пояснив, чому партнерство з Україною вигідне для США

Союз із Україною, яка п’ятий рік відбиває російську повномасштабну агресію, вигідний Сполученим Штатам. Про це під час свого чергового візиту до Києва заявив сенатор-республіканець із Південної Кароліни Ліндсі Грем, передає кореспондентка Радіо Свобода.

«На цій планеті немає нікого, ким я захоплювався б більше, ніж вами. Ви були справжніми тиграми, які боролися за свою свободу…Майже через п’ять років потому ви досі стоїте, ви процвітаєте, а в Росії з’явилися тріщини й розломи, яких ніхто не міг уявити», – зазначив Грем.

Близький до президента США політик також пояснив, чому вважає партнерство з Україною вигідним. Насамперед – через її багатство на природні ресурси. Торік Україна й США підписали угоду, що передбачає створення Інвестиційного фонду відбудови США–Україна. Київ має відраховувати до фонду 50% доходів від майбутніх державних проєктів з видобутку корисних копалин.

«Ми зможемо спільно використовувати критично важливі мінерали, які є основою економіки XXI століття. Це спосіб повернути всі гроші, які ми інвестували в Україну, і навіть більше», – наголосив Грем.

Високопоставлений американський політик вважає, що американська економіка матиме зиск і від післявоєнної відбудови України.

«Ми будемо однією з провідних країн, які допомагатимуть Україні відбудовуватися, а це означатиме робочі місця у Сполучених Штатах», – пояснив Грем.

Україна, продовжив сенатор, є також лідером у галузі передових безпілотних технологій. І партнерство з нею зробить «усіх нас безпечнішими», наголосив політик.

«Сьогодні я відвідав завод, який відповідає найсучаснішим стандартам. Він розташований глибоко під землею. Там виробляють дрони та технології, які значно випереджають усе, що сьогодні існує у світі…. Якщо говорити про дрони й безпілотні технології, то арсенал демократії сьогодні – це Україна, а не Сполучені Штати. Ми отримаємо величезну користь як держава, співпрацюючи з Україною», – вважає Грем.

Drone Deal між Україною і США не підписаний. Але, як заявив напердодні український президент Володимир Зеленський, є деякі документи, які вже підписані, для того, щоб американська сторона могла отримати від України різні види, в яких зацікавлені США для випробувань.

«І вони це отримують від нас. Це і повітряні дрони, і морські дрони, і інші технологічні речі. І після цього ми перейдемо до іншого, наступного етапу – до Drone Deal. Але те, що зараз йде випробування, і ми отримуємо дуже позитивний фідбек, – це факт», – сказав він журналістам.

У березні президент Зеленський заявив, що програма Drone Deal, яку Україна пропонує країнам Близького Сходу і Європи, спрямована передусім на захист. Зеленський зауважив, що спочатку Drone Deal розроблялась і пропонувалась США.