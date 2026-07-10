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Новини | Політика

Сенатор Ліндсі Грем у Києві пояснив, чому партнерство з Україною вигідне для США

Сенатор-республіканець Ліндсі Грем під час візиту до Києва, 10 липня 2026 року
Сенатор-республіканець Ліндсі Грем під час візиту до Києва, 10 липня 2026 року

Союз із Україною, яка п’ятий рік відбиває російську повномасштабну агресію, вигідний Сполученим Штатам. Про це під час свого чергового візиту до Києва заявив сенатор-республіканець із Південної Кароліни Ліндсі Грем, передає кореспондентка Радіо Свобода.

«На цій планеті немає нікого, ким я захоплювався б більше, ніж вами. Ви були справжніми тиграми, які боролися за свою свободу…Майже через п’ять років потому ви досі стоїте, ви процвітаєте, а в Росії з’явилися тріщини й розломи, яких ніхто не міг уявити», – зазначив Грем.

Близький до президента США політик також пояснив, чому вважає партнерство з Україною вигідним. Насамперед – через її багатство на природні ресурси. Торік Україна й США підписали угоду, що передбачає створення Інвестиційного фонду відбудови США–Україна. Київ має відраховувати до фонду 50% доходів від майбутніх державних проєктів з видобутку корисних копалин.

«Ми зможемо спільно використовувати критично важливі мінерали, які є основою економіки XXI століття. Це спосіб повернути всі гроші, які ми інвестували в Україну, і навіть більше», – наголосив Грем.

Високопоставлений американський політик вважає, що американська економіка матиме зиск і від післявоєнної відбудови України.

«Ми будемо однією з провідних країн, які допомагатимуть Україні відбудовуватися, а це означатиме робочі місця у Сполучених Штатах», – пояснив Грем.

Україна, продовжив сенатор, є також лідером у галузі передових безпілотних технологій. І партнерство з нею зробить «усіх нас безпечнішими», наголосив політик.

«Сьогодні я відвідав завод, який відповідає найсучаснішим стандартам. Він розташований глибоко під землею. Там виробляють дрони та технології, які значно випереджають усе, що сьогодні існує у світі…. Якщо говорити про дрони й безпілотні технології, то арсенал демократії сьогодні – це Україна, а не Сполучені Штати. Ми отримаємо величезну користь як держава, співпрацюючи з Україною», – вважає Грем.

Drone Deal між Україною і США не підписаний. Але, як заявив напердодні український президент Володимир Зеленський, є деякі документи, які вже підписані, для того, щоб американська сторона могла отримати від України різні види, в яких зацікавлені США для випробувань.

«І вони це отримують від нас. Це і повітряні дрони, і морські дрони, і інші технологічні речі. І після цього ми перейдемо до іншого, наступного етапу – до Drone Deal. Але те, що зараз йде випробування, і ми отримуємо дуже позитивний фідбек, – це факт», – сказав він журналістам.

У березні президент Зеленський заявив, що програма Drone Deal, яку Україна пропонує країнам Близького Сходу і Європи, спрямована передусім на захист. Зеленський зауважив, що спочатку Drone Deal розроблялась і пропонувалась США.

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    Зоряна Степаненко

    Міжнародна оглядачка, кореспондентка Радіо Свобода та створеної Радіо Свобода мережі «Настоящее время» у Брюсселі. Теми: політика, міжнародні відносини, безпека, оборона

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