«Америка і світ втратили рішучого лідера» – Зеленський та інші українці реагують на смерть сенатора Грема

Президент України Володимир Зеленський висловив співчуття у зв’язку зі смертю американського сенатора-республіканця Ліндсі Грема.

«Глибоко засмучені новиною про смерть сенатора США Ліндсі Грема. Ліндсі був справжнім захисником свободи та цінностей, які роблять наш світ безпечнішим. Він 10 разів відвідував Україну за роки повномасштабного вторгнення Росії та був тут, разом із нашими людьми, тоді, коли це було найбільш потрібно. Ми були в постійному діалозі, якого мені бракуватиме. Лише за останній тиждень ми зустрічалися двічі», - зазначив Зеленський у соцмережах.

Президент України нагадав, що впродовж останіх тижнів Грем працював над «важливими ініціативами, які могли б допомогти наблизити мир, зокрема над посиленням санкцій проти Росії».

«Ми завжди будемо особливо вдячні за слова поваги до нашого народу та до сміливості захисників України. Америка і світ втратили рішучого лідера. Висловлюємо співчуття родині Ліндсі, його близьким і всім, хто мав честь працювати разом із ним», – написав Зеленський.

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук назвав сенатора Грема «непохитним другом України, який чітко розумів, що наша боротьба – це боротьба за свободу, демократію та справедливий міжнародний порядок». «Його голос мав вагу в Сенаті США, а його підтримка нашої країни була принциповою», – вказав очільник парламенту.

П’ятий президент України Петро Порошенко написав, що з великим сумом дізнався про смерть американського сенатора.

«Він був великим другом України та одним із найпослідовніших прихильників нашої країни. Для нього підтримка України була не лише питанням політики, а й особистою місією. Його непохитна відданість, мужність і лідерство назавжди запам’ятаються українському народові з глибокою вдячністю», – відзначив опозиційний політик.

У Сполучених Штатах увечері 11 липня у віці 71 рік помер сенатор-республіканець Ліндсі Грем. Як повідомив його офіс в акаунтах у соцмережах, причиною смерті стала «короткочасна і раптова хвороба».

Раніше цього тижня, перебуваючи з візитом у Києві, Ліндсі Грем, який є співавтором законопроєкту про санкції, повідомив про досягнення домовленості з Білим домом щодо версії документа, яку адміністрація готова підтримати.

В оточенні президента США Ліндсі Грем був одним із найвідданіших прихильників продовження підтримки України і посилення санкційного тиску на РФ через її неспровоковану агресію проти сусідньої держави.

Ліндсі Грем уперше був обраний до Сенату США 2002 року та переобирався у 2008, 2014 та 2020 роках.