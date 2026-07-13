Причиною раптової смерті американського сенатора Ліндсі Грема, за попередніми даними, стало розшарування аорти на тлі атеросклеротичного серцево-судинного захворювання. Про це ввечері 12 липня повідомили у його офісі.

У повідомленні наголошується, що свідоцтво про смерть буде видане після того, як будуть проведені токсикологічні та мікроскопічні дослідження.

Керівники поліції та служби медичних експертів Вашингтона у спільній заяві підтвердили це повідомлення. Вони зазначили, що проведення токсикологічних та мікроскопічних досліджень – стандартна процедура в таких випадках.





Грему був 71 рік. Він помер увечері 11 липня у Вашингтоні невдовзі після повернення з України. У повідомленні про його смерть говорилося, що він помер після «короткострокової та раптової хвороби». Пізніше стало відомо, що до нього додому була викликана швидка допомога після того, як він поскаржився на біль у грудях.

Президент США Дональд Трамп заявив журналістам, що говорив телефоном із Гремом незадовго до того, як йому стало зле. За словами Трампа, вони обговорювали політичні питання, включно з поїздкою Грема в Україну, в голосі сенатора відчувалася втома, але на здоров’я він не скаржився.

Ліндсі Грем був видатним сенатором-республіканцем, прихильником президента Дональда Трампа, критиком влади Росії та Ірану, прихильником активної зовнішньої політики США, що спирається на силу. Підтримував Україну та Ізраїль.

Частина американських коментаторів, включно з відомою правою активісткою Лорою Лумер та фінансистом Вільямом Браудером, заявили про підозрілий характер смерті Грема, закликавши провести розслідування її обставин. Вони вказали, зокрема, на історію отруєнь політичних опонентів російської влади, за якими стояв Кремль, і на погрози, які звучали на адресу Грема з Москви та Тегерана.

Розшарування аорти – це розрив внутрішньої оболонки аорти, центральної артерії, що виходить із серця. Цей стан загрожує життю і здебільшого, навіть попри лікування, призводить до смерті.