Велика Британія запровадила санкції проти пов’язаних із проєктом «Рибар»

Велика Британія 13 липня розширила список санкцій, включивши до нього 10 громадян Росії, пов’язаних, як стверджується, з проєктом «Рибар». Ідеться про мережу телеграм-каналів та інших інтернет-ресурсів, яка позиціонує себе як аналітичний проєкт, що висвітлює з проросійських позицій збройні конфлікти в Україні, на Близькому Сході та в інших регіонах, а також внутрішню політику країн Заходу.

У численних розслідуваннях ішлося, що раніше проєкт фінансував нині покійний засновник ПВК «Вагнер» Євген Пригожин, згодом, як заявляв Держдепартамент США, він став отримувати гроші від «Ростеху».

До списку санкцій включені Тетяна Костерова, Ольга Кузнецова, Наталія Чеботаєва, Максим Матвєєв, Євгенія Гребньова, Далья Рослякова, Олександр Кан, Валерія Звінчук та Денис Вулф. Усі вони, як стверджується, обіймають у «Рибарі» провідні позиції. Крім того, санкції запроваджені проти керівника пов’язаного з «Рибарем» проєкту TEXASvsUSA Олександра Мініна.

У 2024 році на сайті програми Держдепартаменту США «Винагорода за допомогу правосуддю» з’явилося оголошення про нагороду до 10 мільйонів доларів за інформацію, яка дозволяє встановити особу чи місцеперебування осіб, причетних до проєкту «Рибар» яких звинуватили у втручанні в політику США. Серед них були вказані Олександр Кан, Тетяна Костерова, Ольга Кузнецова, Максим Матвєєв, Олександр Мінін та Валерія Звінчук. Засновник «Рибаря» Михайло Звінчук раніше був внесений до санкційних списків Великої Британії та ЄС.