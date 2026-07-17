ЄС посилює санкції проти Росії за смертоносні удари по Києву

Євросоюз додає до санкційних списків одну фізичну особу та п’ять російських компаній, задіяних у виробництві безпілотників. Відповідні обмеження сьогодні схвалила Рада ЄС у відповідь на нещодавні смертоносні ударами по Києву вночі 2 та 6 липня 2026 року, а також «жорстоку військову кампанію, свідомо спрямовану проти цивільної інфраструктури». Про це йдеться в рішенні Ради Євросоюзу.

П’ять тепер уже підсанкційних компаній є частиною групи ABS Electro. Вона виробляє електронні та радіоелектронні компоненти, необхідні для ведення війни із застосуванням дронів. Ці підприємства, сказано в рішенні Ради ЄС, підвищують спроможності російських безпілотних літальних апаратів, зокрема дронів типу Shahed та «Герань», посилюючи їхню стійкість до засобів радіоелектронної боротьби. Крім того, окремі з них виробляють автоматизовані системи управління для російського енергетичного сектору - одного з ключових джерел доходів російського уряду.

Фізособою, на яку ЄС поширив санкції, відповідно, стала голова ради директорів групи компаній ABS Electro Ірина Харісова.

Нагадується, що активи осіб і компаній з чорного списку в ЄС заморожують. Також заборонено надавати їм або на їхню користь кошти чи економічні ресурси – безпосередньо й опосередковано. Фізособам також забороняють в’їзд.

Правові акти вже опубліковані в Офіційному журналі ЄС, відтак санкції чинні.

21 пакет санкцій у Євросоюзі досі не погодили через розбіжності, зокрема, щодо заборони імпорту російського скрапленого природного газу. Пропозицію не задовольняє Грецію, чиї судновласники перевозять його в межах визначеної стелі цін. Австрія ж вимагає компенсації для Raiffeisen Bank, по чиїм фінансовим потокам вдарять обговорювані обмеження. Спроби дійти згоди поновляться 23 липня.

21 пакет, серед іншого, передбачає замороження стелі цін на російську нафту на рівні близько 44 доларів за барель. Якщо цього не зробити, механізм автоматичного перегляду, повідомляє Euronews, дозволить їй піднятися до 58 доларів, відповідно до нинішньої ринкової ситуації. Це дозволить Росії заробити більше коштів на експорті, зокрема, через нестабільну ситуацію на Близькому Сході.