Греція заблокувала 21-й пакет санкцій ЄС через російський газ – FT

Греція виступила проти ухвалення 21-го пакету санкцій Євросоюзу, який передбачає заборону на транспортування російського зрідженого природного газу (ЗПГ) до третіх країн, повідомляє Financial Times (FT) із посиланням на європейських дипломатів.

За даними видання, Афіни намагаються захистити інтереси судноплавної компанії Dynagas, яка належить грецькому мільярдеру Георгіосу Прокопіу. Джерела FT стверджують, що грецький посол прямо заявив колегам у ЄС, що заборона на перевезення російського ЗПГ фактично «знищить» компанію.

Через відсутність згоди ЄС був змушений на тиждень продовжити дію нинішньої стелі цін на російську нафту – 44,1 долара за барель. Без цього рішення через зростання світових нафтових цін, викликаного конфліктом навколо Ірану, гранична ціна автоматично зросла б, що принесло б Росії додаткові доходи, йдеться в публікації.

За словами європейських дипломатів, відтермінування також дозволить оцінити економічні й технічні наслідки заборони перевезення російського ЗПГ.

Dynagas експлуатує 27 газовозів, включно з близько третиною світового флоту льодових танкерів класу Arc7, спеціально збудованих для роботи в Арктиці біля заводу «Ямал СПГ». За підрахунками FT, з початку 2025 року компанія перевезла понад 10 мільйонів тонн російського ЗПГ, виконавши 144 рейси на 11 суднах.

За даними джерел газети, Греція стверджує, що суди класу Arc7 практично неможливо використовувати на інших маршрутах. У разі заборони компанії, ймовірно, довелося б продати їх покупцям із країн, які не приєдналися до західних санкцій. Вартість кожного такого газовозу складає близько 300 мільйонів доларів.

21-й пакет санкцій також включає обмеження проти російських банків, криптовалютних організацій і підприємств військово-промислового комплексу, а також механізм подальшого зниження стелі цін на російську нафту.