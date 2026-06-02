ЗМІ: Зеленський має відвідати саміт G7 у Франції

Президент України Володимир Зеленський має відвідати саміт «Групи семи» наприкінці цього місяця у Франції, повідомили Politico три чиновники, яким відомо про плани запросити українського президента.



Очікується, що Зеленський приєднається до глав держав та урядів Франції, Німеччини, Італії, Японії, Канади, Великої Британії та Сполучених Штатів на саміті G7 в Евіан-ле-Бен, повідомили чиновники.



Один з чиновників повідомив, що український лідер планує обговорити воєнну дипломатію та протиповітряну оборону для протидії атакам балістичних ракет з боку Росії.



У березні радник президента Франції заявив, що Зеленського не запросили на саміт 15-17 червня.



Речник Єлисейського президентського палацу Франції, який організовує зустріч «Групи семи», не відповів на запит про коментар.



