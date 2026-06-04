Україна готує зустрічі з деякими «найбільш спроможними партнерами» в Європі – Зеленський

Україна готує зустрічі з деякими «найбільш спроможними партнерами» в Європі, повідомив президент України Володимир Зеленський.

«Ми готуємо й зустрічі з деякими нашими найбільш спроможними партнерами у Європі – ми розраховуємо на хороші, сильні рішення, і це важливо. Пріоритети наші абсолютно чіткі: ППО для України, санкції проти Росії за війну, наші спільні з партнерами виробництва зброї, політична взаємодія та реальна підтримка для українців, які проходять через цю повномасштабну війну», – сказав він у своєму відеозверненні.

Напередодні Зеленський повідомляв про переговори з прем’єр-міністром Британії. Після цієї розмови український президент заявив про підготовку до перемовин і зустрічей. Того ж дня Зеленський поінформував з прем’єр-міністром Норвегії.

Раніше видання Politico повідомило, що президент України Володимир Зеленський має відвідати саміт «Групи семи» у червні.



