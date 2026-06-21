Із окупації без українських документів: як повернутися. Інструкція

Україна запустила річний експериментальний проєкт: жителі окупованих територій, які народилися після 1991 року і ніколи не мали українських документів, зможуть підтвердити свою особу у деяких посольствах і консульствах України за кордоном. Це потрібно, щоб оформити посвідчення для повернення на підконтрольну уряду України територію.

Раніше українці, які виросли в окупації і ніколи не мали українського паспорта, опинялися у безвиході. Адже документ на повернення консульства видавали тільки тим, про кого були дані у державних реєстрах – тобто люди бодай колись мали легальні документи. Якщо жодних слідів про людину у реєстрах України не було, консульства відмовляли у видачі документу на повернення.

Тепер встановлювати особу зможуть посольства та консульства України у 5 країнах. Якщо про людину немає інформації в базах, вона все одно зможе повернутися до України.

Донбас Реалії (проєкт Радіо Свобода) разом з начальником паспортного відділу Департаменту консульської служби МЗС України Ольгою Посадською пояснюють, як це працює.

Що це за документ

Посвідчення на повернення дає лише одне право – перетнути український державний кордон і потрапити на підконтрольну уряду України територію .

Строк його дії – три місяці.

«Більшість жителів [окупованих територій] має російські документи, а з ними – вони не можуть наразі, у період воєнного стану, перетнути державний кордон України. Наявність цього документа дозволить повернутися на підконтрольну територію», – каже Ольга Посадська.

Повернувшись в Україну, людина зможе звернутися до Державної міграційної служби й оформити повноцінні документи: внутрішній і закордонний паспорти.

«Дитина, що народилась на окупованій території, яка є Україною, має всі підстави отримати український документ», – пояснює Посадська.

Для якої категорії спростили правила

Йдеться про громадян, які:

народилися після 24 серпня 1991 року на території України, котра тимчасово окупована Російською Федерацією;

та про яких немає жодних даних в українських державних реєстрах.

Ті, кому виповнилося 16 років, подають заяву на посвідчення особисто.

За дітей до 16 років або осіб, обмежено дієздатних чи недієздатних, заяву подає один із батьків, опікун чи інший законний представник.

Де можна оформити

Документ можна оформити у закордонних дипломатичних установах України:

Посольстві України в Республіці Білорусь;

Посольстві України в Грузії;

Посольстві України у Вірменії;

Посольстві України в Казахстані;

Посольстві України в Туреччині;

Генеральному консульстві України в Стамбулі в Туреччині;

Генеральному консульстві України в Анталії в Туреччині.

Послуга безоплатна.

Що потрібно для оформлення

Подаються заповнена заява і опитувальник, а разом з ними за наявності:

свідоцтво про народження – українське або видане за кордоном. Підійде також електронна копія е-свідоцтва в застосунку «Дія» або витяг з реєстру актів цивільного стану; копії документів батьків , що підтверджують їхнє українське громадянство (наприклад, внутрішній, закордонний або е-паспорт в застосунку «Дія»). Якщо таких документів немає, достатньо вказати відомості про батьків у заяві – консульство перевірить їх самостійно у реєстрах; документ, що підтверджує громадянство України законного представника , якщо заяву подає він, а також документ, що підтверджує його повноваження (наприклад, рішення суду про опіку). дві кольорові фотографії розміром 3,5×4,5 см і одна – 10×15 см.

Якщо українських документів у дитини немає, то батьки подають свої. Їх по реєстру перевірить консул, щоб переконатися, що вони – дійсно громадяни України. Після цього батьки можуть бути свідками для встановлення особи своєї дитини. Зробити це можна особисто або у форматі відеоконференції.

Свідком, окрім батька чи матері, також може бути чоловік або дружина, брат, сестра, дід, баба або інші близькі родичі, яким виповнилося 16 років і які мають українські документи.

Скільки чекати

Загальна процедура триває до двох місяців .

Після оформлення посвідчення посольство автоматично повідомляє про це Державній міграційній службі, Держприкордонслужбі та СБУ.

Коли можуть відмовити

Відмовити в посвідченні можуть, якщо:

отримані дані не підтверджуються державними реєстрами;

заявник або свідок надали неправдиву інформацію;

законний представник не підтвердив свої повноваження;

СБУ висловила застереження щодо оформлення.

«Це я вам розповідаю на словах, що воно дуже простий вигляд має. Не хочу обтяжувати специфічними термінами, які у нас передбачені механізмами в цій постанові. Але консульська посадова особа буде не тільки перевіряти кожен документ, який їй буде поданий, а і відправляти отриману інформацію від заявника, який хоче отримати документ, або від свідка, який буде брати участь в процедурі встановлення особи, щоб його перевірили у відповідних базах даних компетентних органів України», – зазначає Ольга Посадська.

У разі відмови заявник має право оскаржити рішення протягом 30 днів , звернувшись до керівника дипустанови або до суду.

Детальніше про проєкт можна дізнатися в тексті постанови.

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