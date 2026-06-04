Лубінець розповів, скільки юнаків і дівчат вдалось евакуювати з окупації з березня

В Україну з окупованої Росією території евакуювали 10 юнаків та дівчат віком 18-19 років, повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

«Із березня 2026 року за сприяння Офісу омбудсмена 10 молодих українців змогли виїхати з тимчасово окупованих територій та РФ і повернутися додому з до України. Особлива подяка – міжнародній компанії МХП та її засновнику і СЕО Юрію Косюку. Завдяки їхньому сприянню евакуація стала можливою», – зазначив він.

Лубінець наголосив, що попри роки в окупації, молодь хоче навчатися в українських університетах, жити у вільному суспільстві, будувати кар’єру в своїй державі.

Омбудсмен розповів історію хлопця, якому на момент окупації РФ було всього лише 14 років.

«Його сестрі вдалося виїхати та облаштуватися в Одесі, а він залишився з батьками, які доглядали важкохвору бабусю. З кожним роком хлопець дедалі гостріше відчував: він не бачить свого майбутнього в окупації. Не бачить можливостей для розвитку, освіти, свободи. І тому ухвалив складне, але свідоме рішення – повернутися в Україну. Сьогодні він разом із сестрою в Одесі», – зазначив він.

4 червня в Україні вшановують пам’ять дітей, чиї життя обірвала збройна агресія РФ проти України. Цей пам’ятний день встановлений постановою Верховної Ради України у 2021 році. Він збігається з Міжнародним днем безневинних дітей – жертв агресії, проголошеним Організацією Об’єднаних Націй (ООН).

Цього дня по всій Україні проходять меморіальні заходи, хвилини мовчання та акції пам’яті. Органи державної влади, громадські організації закликають долучитися до загальнонаціональної акції «Голоси дітей» та вшанувати пам’ять маленьких українців, чиї життя забрала війна.

За офіційними даними України, за час повномасштабної війни в Росії та на окупованих територіях опинилися понад 20 тисяч українських дітей. Раніше Дмитро Лубінець припускав, що Росія незаконно вивезла з України близько 150 тисяч дітей, а уповноважена ВР з прав дитини Дар’я Герасимчук називала цифру в «кілька сотень тисяч дітей, тобто десь 200-300 тисяч».

У березні 2023 року Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордери на арешт російського президента Володимира Путіна і дитячої омбудсменки РФ Марії Львової-Бєлової. Їх підозрюють у скоєнні воєнних злочинів – насильницьких депортацій і переміщення населення, зокрема дітей, із окупованих територій України. У Москві ці звинувачення заперечують.

Російська уповноважена з прав дитини Марія Львова-Бєлова в липні 2023 року заявила, що Росія з початку повномасштабного вторгнення «прийняла» близько 4,8 мільйона жителів України, з них понад 700 тисяч – діти. За її словами, більшість українських дітей нібито приїхали до Росії з батьками чи іншими родичами.