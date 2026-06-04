«Участь у злочинах повинна мати наслідки»: заява МЗС у День вшанування пам’яті дітей, які загинули внаслідок агресії РФ

Україна закликає міжнародну спільноту посилити тиск на Росію з метою негайного, безпечного та безумовного повернення всіх незаконно депортованих і примусово переміщених українських дітей, йдеться в офіційній заяві Міністерства заордонних справ (МЗС).

У День вшанування пам’яті дітей, які загинули внаслідок російської збройної агресії, у відомстві закликали партнерів активізувати підтримку Міжнародної коаліції за повернення українських дітей, долучатися до її роботи, посилювати обмін інформацією, підтримувати механізми розшуку та верифікації, фінансувати програми організованого повернення, реабілітації та довгострокової реінтеграції дітей.

У МЗС України також наголосили на необхідності посилювати санкції проти всіх осіб і структур, причетних до незаконної депортації, примусового переміщення, мілітаризації, індоктринації та незаконного усиновлення українських дітей.

«Участь у злочинах проти дітей має мати неминучі політичні, правові та економічні наслідки. Кожен, хто ухвалював рішення, організовував, сприяв або брав участь у депортації, примусовому переміщенні, незаконному усиновленні, зміні ідентичності, індоктринації чи мілітаризації українських дітей, має постати перед правосуддям», – йдеться у заяві.

У відомстві наголосили, що Україна підтверджує відданість принципам і нормам Конвенції ООН про права дитини, міжнародного гуманітарного права, міжнародного кримінального права та всіх міжнародно-правових документів, спрямованих на захист дітей під час збройних конфліктів.

«Українські діти не є предметом політичного торгу. Вони не можуть бути об’єктом компромісів. Їхнє повернення має залишатися невід’ємною частиною кожного дипломатичного зусилля, кожної мирної ініціативи та кожної майбутньої дискусії про справедливість і безпеку», – заявили у зовнішньополітичному відомстві.

За словами президента Володимира Зеленського, від початку повномасштабного вторгнення Росія вбила щонайменше 707 маленьких українців.

«Кожна смерть – дитина, у якої відібрали майбутнє. Росія має понести відповідальність за ці злочини», – підсумував український лідер.

4 червня в Україні вшановують пам’ять дітей, чиї життя обірвала збройна агресія рф проти України. Цей пам’ятний день встановлений постановою Верховної Ради України у 2021 році. Він збігається з Міжнародним днем безневинних дітей – жертв агресії, проголошеним Організацією Об’єднаних Націй.

Цього дня по всій країні проходять меморіальні заходи, хвилини мовчання та акції пам’яті. Органи державної влади, громадські організації закликають долучитися до загальнонаціональної акції «Голоси дітей» та вшанувати пам’ять маленьких українців, чиї життя забрала війна.

За даними Офісу Генерального прокурора, станом на травень 2026 року внаслідок збройної агресії росії в Україні загинули щонайменше 705 дітей, ще 2527 дістали поранення різного ступеня тяжкості. Водночас ці цифри не є остаточними, адже через бойові дії та тимчасову окупацію частини територій встановити повну кількість постраждалих дітей наразі неможливо.

За офіційними даними України, за час повномасштабної війни в Росії та на окупованих територіях опинилися понад 20 тисяч українських дітей. Водночас уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець припускав, що Росія незаконно вивезла з України близько 150 тисяч дітей, а уповноважена ВР з прав дитини Дар’я Герасимчук називала цифру в «кілька сотень тисяч дітей, тобто десь 200-300 тисяч».

У березні 2023 року Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордери на арешт російського президента Володимира Путіна і дитячої омбудсменки РФ Марії Львової-Бєлової. Їх підозрюють у скоєнні воєнних злочинів – насильницьких депортацій і переміщення населення, зокрема дітей, із окупованих територій України. У Москві ці звинувачення заперечують.

Російська уповноважена з прав дитини Марія Львова-Бєлова в липні 2023 року заявила, що Росія з початку повномасштабного вторгнення «прийняла» близько 4,8 мільйона жителів України, з них понад 700 тисяч – діти. За її словами, більшість українських дітей нібито приїхали до Росії з батьками чи іншими родичами.



