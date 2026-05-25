Прокудін повідомив про вивезення ще чотирьох дітей з окупованої Херсонщини

Ще чотирьох неповнолітніх вдалося повернути на підконтрольну Україні територію з окупованої частини Херсонщини, заявив голова області Олександр Прокудін.

За його словами, йдеться про двох хлопчиків і двох дівчат віком від 6 до 17 років.

«На щастя, наші діти вже перебувають у безпеці та отримують необхідну допомогу», – заявив голова Херсонщини.

Прокудін зазначив, що повернення відбулося в межах ініціативи Bring Kids Back UA та за допомоги організації «Save Ukraine».

Читайте також: У ЄС розповіли, як допомагають знаходити й повертати депортованих українських дітей

За даними української влади, після початку повномасштабного вторгнення Росії понад 20 тисяч українських дітей були незаконно депортовані або примусово переміщені до Росії чи на окуповані території. У ЄС зазначають, що Росія систематично приховує місцеперебування дітей та намагається стерти їхню українську ідентичність.

За даними Офісу президента на 11 травня, за час роботи ініціативи Bring Kids Back UA до України вдалося повернути більш ніж 2133 українських дітей, яких викрала Росія.