Як безпечно тримати зв’язок в окупації: інструкція

Росія залишає окупованим територіям дедалі менше каналів зв’язку зі світом. Із 1 квітня агресор почав блокувати месенджер Telegram (наразі він працює зі збоями), а до цього вже заблокував великий масив VPN-сервісів, месенджери WhatsApp, Viber, Instagram, Facebook та всі продукти Google. Донбас Реалії (проєкт Радіо Свобода) підготували коротку інструкцію, як вирватися з інформаційної ізоляції, якщо ви перебуваєте на захоплених територіях.

VPN усе ще залишається дієвим інструментом

VPN – це система, побудована на проксі-серверах (проміжних серверах, через які іде ваш трафік, в результаті чого ваша IP-адреса змінюється на іншу країну).

VPN в Росії на цей момент офіційно не заборонений і мати його на телефоні дозволено, тобто використання VPN країна-агресор лише обмежує і блокує. Але заборону також обговорюють, тож не виключено, що це буде наступним кроком.

Чим далі – то жорсткіше блокують VPN у Росії. Регулятор інтернету – Роскомнагляд («Роскомнадзор» – рос.) – час від часу оновлює налаштування так званих «систем протидії загрозам», що призводить до збоїв у роботі VPN. Сервіси VPN підлаштовуються під ці умови блокування і мають технології для їхнього обходу. Але для цього сервісам потрібен час.

Тож вихід – шукати безпечний і «найменш забанений» на конкретний момент часу VPN.

«Роскомнагляд успішно їх банить протягом приблизно місяця, але місяць це у всіх працює. І по «сарафанному радіо» люди дізнаються, який зараз VPN менш забанений» – російський політолог Іван Преображенський.

Важливо мати кілька VPN – встановити їх заздалегідь і перевірити. Можна використовувати один, найбільш зручний, а у випадку блокування перейти на інший, допоки звичний адаптується.

Важливо, щоб VPN був надійним і не мав російського походження. До прикладу, підійдуть застосунки:

NordVPN,

ExpressVPN,

Surfshark,

CyberGhost,

ProtonVPN,

Psiphon,

NTHLink.

Надійніші VPN здебільшого платні: ціна зазвичай – у діапазоні 2-7 доларів на місяць. Однак деякі з них мають і безкоштовні версії.

На сайті сервісу Nadiyno можна знайти відповіді на запитання про VPN та поради щодо вибору.





Платформи для відеоконференцій та месенджери

Для зв’язку між окупованими та вільними територіями України варто використовувати будь-які доступні альтернативні сервіси. Тут принцип той самий – шукати те, що не заблоковане на конкретний момент, або що відкривається через VPN. Наприклад:

Google Meet, Zoom, Free Conference та інші менш відомі (крім російських аналогів) – сервіси для відеоконференцій. Щоб створити конференцію, потрібно переслати лінк через месенджери, які поки доступні для переписки, або через електронну пошту.





На окупованих територіях вже були спроби блокувати сервіси Google та Zoom, за інформацією Донбас Реалії, вони все ще працюють. Хоча інколи для їх використання все ж потрібен VPN.



Signal – один із найбільш захищених месенджерів. Він уже заблокований Росією. Однак його можна використовувати без VPN, якщо в розділі «Конфіденційність» в налаштуваннях увімкнути опцію – «Обхід цензури».

Проте Донбас Реалії зазвичай радять своїй аудиторії з обережністю використовувати Signal – цей месенджер дуже поширений серед українських військових і може розцінюватись окупантами як канал комунікації із ЗСУ та українськими спецслужбами.

Imo – маловідомий безкоштовний месенджер зі звичною реєстрацією за номером телефону.

Однак щодо безпеки Imo є перестороги. Цей месенджер Росія вже блокувала в 2017-му за відмову йти на співпрацю, а за якийсь час його повернули до переліку дозволених, як такий, що виконав вимоги РФ.

SimpleX Chat, Session, Element, Threema – найбільш популярні децентралізовані сервіси, які не мають єдиного місця зберігання даних і управління ними та використовують наскрізне шифрування, а для реєстрації не потребують номера телефону чи іншої ідентифікації. Це безпечні та захищені месенджери з високим рівнем анонімності. Встановити їх та зареєструватися може бути для користувача не так звично, як месенджери, де для реєстрації використовується номер телефону. Це нескладно зробити за інструкцією.

Threema, на відміну від інших перелічених, потребує одноразової оплати під час завантаження. Через санкції з російських карток сервіс оплату не приймає, тож з цим потрібно просити допомоги за межами РФ чи окупованих територій.

Альтернативи, про які йдеться, не надто розповсюджені серед користувачів, тому важливо передусім домовитись про обраний спосіб комунікації і його зручність з тими, з ким важливо зберегти зв’язок. Та потестити варіанти.

«Обирайте будь-яку альтернативу, яку знайдете – головне, щоб ви і ваш співрозмовник, з яким ви хочете спілкуватися, знали про це» – кіберфахівець Михайло Клімарьов.

Майте аварійний варіант на випадок, якщо вимкнеться усе

Фахівці рекомендують домовитись про запасний метод комунікації, наприклад, електронну пошту. Повідомити адресу скриньки, потестити зв’язок через неї і обговорити, за яких умов нею користуватися для зв’язку. І вже там за потреби коригувати свої дії.

Традиційно, краще не користуватися для цього російськими платформами. І дбати про видалення листів, вміст яких може привернути увагу окупантів.

Пам’ятайте про загальну безпеку: не зберігайте чутливу інформацію в скриньці електронної пошти і на телефоні та не обговорюйте її під час зв’язку, видаляйте повідомлення та історію дзвінків, вимикайте геолокацію.

