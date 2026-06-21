Посол України в Чехії також відмовився від польського ордена

Посол України в Чеській Республіці Василь Зварич відмовився від польського ордена «Командорський хрест із зіркою «За заслуги».

«Відданість інтересам Української держави, честь і гідність Президента України Володимира Зеленського, Збройних Сил України, моїх колег-дипломатів та вільного і незламного українського народу, а також глибоке почуття справедливості зобов’язують мене відмовитися від державної відзнаки Республіки Польща», – написав він у фейсбуці.

Високу нагороду Зварич отримав з рук тодішнього президента Польщі Анджея Дуди у липні 2024 року, будучи послом України в Польщі.

Дипломат зазначив, що «йому прикро констатувати», але вочевидь деякі представники польської політичної еліти так і не зрозуміли, а, можливо, «й не захотіли зрозуміти, справжню ціну свободи України, хто такі українці, проти якого ворога і за які цінності сьогодні бореться та проливає кров український народ».

«Так само вони не зрозуміли, що сьогодні важко знайти народ, який був би більш відданим дружбі та партнерству з Польщею, ніж українці, які завжди будуть вдячні полякам за відкриті серця й домівки в умовах російської агресії. І це нова велика історія, яку ми творимо разом. На превеликий жаль, політичний егоїзм засліплює, не дозволяє бачити здобутки попередніх десятиліть, реалії сьогодення та будувати майбутнє», – зазначив дипломат.

Раніше президент Польщі Кароль Навроцький оголосив, що вирішив позбавити президента України ордена Білого орла через указ Володимира Зеленського про найменування підрозділу Збройних сил на честь «героїв УПА». Навроцький заявив, що для більшості польського суспільства Українська повстанська армія залишається «формуванням, відповідальним за жорстокі злочини, скоєні проти громадян Республіки Польща під час Другої світової війни».

Водночас він наголосив, що його рішення не спрямоване проти українського народу і не означає зміни стратегічного напрямку польської політики безпеки.

Зеленський наразі не коментував рішення Навроцького публічно. Натомість міністр закордонних справ Андрій Сибіга назвав його «стратегічною помилкою, від якої виграє лише Москва».

«Нам шкода, що емоції взяли гору в Варшаві та змусили польських політиків іти на невиправдані, імпульсивні та зневажливі кроки в бік навіть не президента Зеленського, а насамперед Української держави», – заявив він.



