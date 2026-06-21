Зеленський ухвалить рішення щодо участі у форумі в Ґданську 22 червня – Сибіга

Президент України Володимир Зеленський 22 червня оголосить про своє рішення брати чи не брати участь у Конференції з відбудови України URC2026 25–26 червня у польському Ґданську, розповів український міністр закордонних справ Андрій Сибіга в ефірі телемарафону.

«У понеділок, я думаю, що ми будемо доповідати знову ж таки президенту України щодо готовності до цієї конференції, щодо наслідків тих чи інших рішень і щодо модальності її проведення. І за результатами цього президент ухвалить це рішення», – сказав Сибіга.

Міністр додав, що багато міжнародних партнерів виявили солідарність із позицією України і засудили дії президента Польщі Кароля Навроцького, який позбавив український народ в особі президента Зеленського польського Ордена Білого Орла.

20 червня колишні президенти України Леонід Кучма, Віктор Ющенко і Петро Порошенко відмовилися від Ордена Білого Орла, після того, як нагороду повернув чинний президент України Володимир Зеленський, якого польский лідер вирішив позбавити цієї відзнаки за присвоєння імені УПА бойовому підрозділу.

Раніше президент Польщі Кароль Навроцький оголосив, що вирішив позбавити президента України ордена Білого орла через указ Володимира Зеленського про найменування підрозділу Збройних сил на честь «героїв УПА». Навроцький заявив, що для більшості польського суспільства Українська повстанська армія залишається «формуванням, відповідальним за жорстокі злочини, скоєні проти громадян Республіки Польща під час Другої світової війни».