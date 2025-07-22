Свириденко планує найближчими днями провести переговори з Бессентом щодо потенційної фінансової допомоги

Нова очільниця українського уряду Юлія Свириденко заявила про намір найближчими днями провести дистанційні переговори з міністром фінансів США Скоттом Бессентом щодо потенційної фінансової допомоги. Про це вона розповіла в інтерв’ю виданню Bloomberg.

Новий Кабінет міністрів також прагнутиме співпрацювати зі США щодо закупівлі зброї, включаючи системи протиповітряної оборони Patriot, та спільного виробництва безпілотників, пише видання.

За словами Свириденко, це може включати будівництво заводів у США для виробництва безпілотних літальних апаратів.

«Ідея полягає в тому, що ми справді є сильною нацією – я вважаю, що це один з найкращих у світі прикладів єдиного поля бою для випробування технологій», – сказала прем'єр-міністр.

Верховна Рада 17 липня підтримала запропоновані Зеленським зміни в уряді. Зокрема, парламент затвердив кандидатуру Юлії Свириденко на посаду прем'єр-міністерки України.



