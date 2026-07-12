Свириденко:  «готова й надалі служити українській державі»

Прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко підтвердила майбутню відставку свого уряду. Про це вона написала у фейсбуці 12 липня після зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським.

«Дякую всій урядовій команді за роботу на благо держави у час великих викликів. Ми з вами відвідали кожен куточок нашої неймовірної країни з особливою увагою на прифронтові регіони, ухвалювали надскладні та оперативні рішення, пережили найважчу зиму і ні на секунду не дозволили ворогу зупини серцебиття нашої держави – економіку», – вказала очільниця уряду.

Вона додала, що обговорила з Зеленським «наші подальші кроки».

«Готова й надалі служити українській державі та виконувати завдання, спрямовані на посилення позицій України, захист національних інтересів і наближення справедливого миру», – відзначила Юлія Свириденко.

Раніше під час зустрічі з чинною головою уряду президент України подякував Свириденко «за чітку, стабільну і ефективну роботу на посаді премʼєр-міністра» і «запропонував очолити новий значимий напрямок у відносинах з ключовим партнером».

Оголошення Зеленського не означає негайної відставки голови уряду. За це має проголосувати парламент, як і за затвердження нового прем’єр-міністра та складу уряду.