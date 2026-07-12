Зеленський зустрівся з головою правління «Нафтогазу» Корецьким

Президент України Володимир Зеленський 12 липня зустрівся з Сергієм Корецьким, якому подякував за «ефективну роботу на чолі стратегічних українських державних компаній – «Укрнафти» та «Нафтогазу».

«Важливо, що Сергій забезпечив дотримання національних інтересів України у діяльності цих компаній. Як «Укрнафта», так і «Нафтогаз» вийшли на визначені показники національних результатів. Зараз є нові виклики через російські удари, зокрема по енергетичній інфраструктурі в прикордонних та прифронтових регіонах, удари по АЗС, інших обʼєктах. Обговорили сьогодні, які кроки потрібні нашій державі для більшої стійкості України і забезпечення визначених результатів в рамках оновленої політичної стратегії нашої держави», – йдеться в повідомленні глави держави про зміст розмови з чільним посадовцем.

Повідомлення не містить чіткої вказівки, чи Сергію Корецькому Зеленський пропонуватиме очолити уряд замість Юлії Свириденко, яка стала прем’єр-міністеркою майже рік тому, 17 липня 2026 року.

Раніше під час зустрічі з чинною головою уряду президент України подякував Свириденко «за чітку, стабільну і ефективну роботу на посаді премʼєр-міністра» і «запропонував очолити новий значимий напрямок у відносинах з ключовим партнером».