«Знову переставляють ліжка». Що стоїть за урядовими змінами Зеленського?

В Україні – менше аніж за рік – знову оголосили, що поміняється прем’єр-міністр, а також, вочевидь, можуть бути значні кадрові перестановки в уряді. Але між минулорічною зміною прем’єра і нинішнім усуненням прем’єрки Юлії Свириденко, ще ж були перестановки в керівниці Офісу президента після відставки Андрія Єрмака і інші кадрові призначення – було це в кінці минулого року – на початку 2026-го. Чому раз на пів року Україну затягує у вирій ключових кадрових змін?

Чи таким чином – оголошенням з боку президента – має змінюватись прем’єр і уряд?

Що тут не так? Розбираємо. Найпопулярнішими коментарями були дописи в стилі «знову переставляють ліжка». А й справді – на посаді прем’єрки 40-річна Юлія Свириденко пропрацювала трохи менше від року. Звісно, вона ще виконуватиме обов’язки до призначення наступника, але потім, як очікується, поїде працювати послом України у Вашингтоні замість Ольги Стефанішиної. Політологи звертають увагу, що формально, згідно з Конституцією, 30-річчя якої щойно гучно відзначили в Україні, президент не може формально відправити прем’єра у відставку. Для цього треба згода коаліції, хоча невідомо, чи має справді монобільшість «Слуг народу» 226 твердих мандатів. «Дуже цікава ситуація. Прем'єрка, до якої не було публічних претензій практично ні в кого, крім опозиції, приходить на зустріч з президентом, і там їй розповідають, що вона має подати у відставку… Коли Єрмак ще був всемогутнім керівником Офісу президента, Свириденко називали людиною Єрмака, але і після його відставки, і, власне, під час його відставки вона виступила проти нього, наскільки це було можливо», – пояснює політолог, директор Інституту світової політики Євген Магда.

Від самого призначення прем’єркою0 Юлію Свириденко справді вважали «людиною Єрмака», але після зміни керівника Офісу після висунення Єрмаку підозри в справі «Мідаса», вона намагалася дистанціюватись і стати «людиною президента».

Ми живемо в офісно-президентській республіці, і це сувора реальність

«Я свого часу навіть висловив припущення, що вона і колір жакета, і фасон жакета підбирає за дорученням президента. Ми живемо в офісно-президентській республіці (в Україні – президентсько парламентська форма правління – ред.), і це сувора реальність», – каже Магда. Власне, на тому, що Свириденко дуже тісно асоціювалася з Єрмаком, наголошує і експертка з Королівського Інституту міжнародних відносин у Лондоні Орися Луцевич. Вона вважає, що урядові зміни відбуваються з двох причин. По-перше, президент хоче посилити власну політичну легітимність, привнісши нових людей у виконавчу владу. «Україна все ще у стані війни і не може проводити вибори, відтак такого роду ротації є єдиним шляхом привести «свіжі» ефективні кадри. Юлія Свириденко також асоціювалась зі спадщиною Єрмака і широко сприймалась саме як його протеже. Зміна її також продемонструє українцям, що Зеленський вичищає виконавчу владу від впливу Єрмака», – каже Радіо Свобода Орися Луцевич.

Другою причиною Луцевич називає важливість України вистояти всередині в час війни на виснаження, яке веде проти України Росія. «Майбутній прем’єр матиме одне головне завдання – щоб Україна пережила зиму і щоб її енергетична система не зазнала краху… Це означає мати когось на верхівці з досвідом управління енергетичною системою і здатного як утримати це, так і втіли зміни водночас», – додає вона. «Начальник держави» На аспект своєрідного політичного «самопідвищення» президента України, який, відправляючи і прем’єрку, і з нею цілий уряд у відставку, навіть не порадився з коаліцією, звертають увагу чимало оглядачів.

Юлія Свириденко також асоціювалась зі спадщиною Єрмака і широко сприймалась саме як його протеже

«Зеленський знову демонстративно потоптався по Конституції і парламенту, заявивши про відставку Юлії Свириденко і зміну уряду. Так само як рік тому, коли заявив, що Свириденко стане прем'єром. Здавалося б, невже так важко хоча б про людське око виявити повагу до права і Конституції, відповідно до якої президент взагалі не має визначати, коли і кого призначати чи звільняти з посади очільника уряду», – обурюється політичний активіст Тарас Шамайда. «Ні, Володимиру Олександровичу вкрай важливо публічно демонструвати, що йому мало бути просто президентом з чітко визначеним колом обов'язків. Він хоче бути «начальником держави» і безпосереднім керівником усієї влади. Такі бажання і звички – дуже погана історія для правової демократичної держави», – додає Шамайда.

Чимало коментаторів звертають увагу на те, що всі ці кадрові зміни відбуваються на тлі повномасштабної війни, яка вже триває п’ятий рік і також на тлі потреби прискорення євроінтеграції і виконання вимог для досягнення членства України в ЄС. У ЄС відреагували на повідомлення про плановану відставку українського уряду на чолі з Юлією Свириденко. Висока представниця ЄС з питань безпеки та зовнішньої політики Кая Каллас назвала формування уряду «внутрішньою справою кожної країни». А де звіт? Хоч про відставку прем’єрки Юлії Свириденко повідомив президент Зеленський, але і сама прем’єрка потім, після зустрічі з президентом таки написала, що йде у відставку. Тобто, ніби сама подає у відставку з посади. А це автоматично означає і відставку уряду.

Зеленський знову потоптався по Конституції і парламенту, заявивши про відставку Свириденко і зміну уряду

Але от що цікаво – моментально після цієї новини кілька депутатів від опозиції написали, що хочуть заслухати звіт прем’єрки Свириденко про рік роботи. Що було «так», а що «не так», чому йде, тягнучи за собою відставку цілого уряду тощо. «Коли керівник звільняє підлеглого, він пояснює причини. Це може бути непотрібно звільненому (хоча насправді важливо для його подальшої кар'єри), але це дуже потрібно тим, хто залишається і хто приходить. Що в нас вважається заслугою, а що провалом, як робити і як не робити, за що хвалять, за що сварять. Це найголовніша інформація для ефективності організації. Цього разу, як і раніше, ми не дочекаємося жодних пояснень», – зазначає в соцмережах Валерій Пекар, підприємець і громадський діяч, співзасновник громадянської платформи «Нова країна».

Так само, вочевидь, не буде звіту і інших ключових членів Кабміну Юлії Свириденко. Її, до речі формально має звільняти голосуванням Верховна Рада, і це може статися вже цього тижня. Так само парламент має затверджувати голосуванням і майбутнього керівника уряду. А також мають голосуватись і кандидатури на главу МЗС та Міноборони. Сама Свириденко запам’яталась принаймні двома речами – це підписанням її урядом Угоди про мінерали зі США та створення українсько-американського інвестиційного фонду. А друге – участю замість Зеленського у Конференції з відбудови України нещодавно у Ґданську.

«Кадрове фаєр-шоу» Зараз на її посаду називають кількох претендентів. Це і нинішній голова НАК «Нафтогазу» Сергій Корецький (кажуть, фаворит з величезним відривом від інших кандидатів). Це і нинішній міністр оборони Михайло Федоров, колишній очільник уряду, а нині перший віцепрем’єр і міністр енергетики Денис Щмигаль. Також фігурує й ім’я і міського голови Харкова Ігоря Терехова.

Нинішнього очільника МВС Ігоря Клименка теж називають, але, як сказав один політолог, шанси Корецького становлять 95 відсотків. Саме з ним у неділю, 12 липня, президент Зеленський зустрівся першим, а вже потім з іншими потенційними претендентами на крісло прем’єра.

Хто буде наступним прем'єр-міністром України? Це абсолютно не має жодного значення

«Хто буде наступним прем'єр-міністром України? Це абсолютно не має жодного значення. Абсолютно. Призначте завтра Пупкіна, і післязавтра – його ніхто навіть не згадає. Голів уряду, попри Конституцію, знімає і призначає Зеленський. Як і голів Верховної Ради. Жодної змагальності. Жодної програми уряду. Жодних висновків після звільнення. Той, хто перебрав на себе всі повноваження у цій державі – Володимир Зеленський. Всі інші – це антураж для президента України», – зазначає журналіст Сергій Руденко, автор біографічної книжки про президента Зеленського. Всі ці кадрові перестановки Руденко називає «кадровим фаєр-шоу». «В умовах, коли країна стоїть на межі «бути чи не бути», важливим є не переставляння ліжок у консерваторії. Важливим є відповідальність за зроблене і не зроблене», – зауважує він.