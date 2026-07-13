«Внутрішня справа кожної країни» – в ЄС відреагували на відставку Свириденко

У Європейському Союзі відреагували на повідомлення про плановану відставку українського уряду на чолі з Юлією Свириденко. Відповідаючи 13 липня на запитання про це, висока представниця ЄС з питань безпеки та зовнішньої політики Кая Каллас назвала формування уряду «внутрішньою справою кожної країни».

«Для нас головне – щоб були співрозмовники, з якими ми можемо продовжувати роботу. Також важливо, щоб продовжувалися реформи, адже ми хочемо просувати процес розширення ЄС. Україна має виконувати свою частину реформ, а ми будемо працювати з будь-яким урядом, який сформується», – наголосила Кая Каллас.

Рішенням, яке «мають ухвалювати самі українці», назвав відставку Свириденко віцепрем'єр-міністр і міністр закордонних справ Люксембургу Ксав’є Беттель

«Я чув, що це також було рішення самої прем’єр-міністерки, яка повідомила президентові Зеленському про намір піти у відставку. Іноді потрібна стабільність, а іноді – нова енергія та новий імпульс», – сказав він.

Міністерка закордонних справ Румунії Оана-Сільвія Цою наголосила, що «ми дуже добре співпрацювали з попереднім українським урядом».

«Нам вдалося значно посилити співпрацю у сфері інфраструктури, особливо щодо енергетичних з’єднань, і це буде особливо важливо напередодні зими. Президент Румунії Нікушор Дан і президент України Володимир Зеленський за підтримки урядів у травні підвищили рівень нашого стратегічного партнерства. Тому я можу лише позитивно оцінити роботу українського уряду. Ми очікуємо на продовження співпраці як із політиками, які залишаться в уряді, так і з новопризначеними міністрами, щойно вони приступлять до роботи», – вказала очільниця МЗС Румунії.

Прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко 12 липня після зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським підтвердила майбутню відставку свого уряду.

Під час зустрічі з чинною головою уряду президент України подякував Свириденко «за чітку, стабільну і ефективну роботу на посаді премʼєр-міністра» і «запропонував очолити новий значимий напрямок у відносинах з ключовим партнером».

Оголошення Зеленського не означає негайної відставки голови уряду. За це має проголосувати парламент, як і за затвердження нового прем’єр-міністра та складу уряду.