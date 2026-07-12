Зеленський зустрівся зі Шмигалем. Це його друга зустріч після оголошення про відставку Свириденко

Президент України Володимир Зеленський 12 липня зустрівся з міністром енергетики Денисом Шмигалем. Це була його друга зустріч після оголошення про майбутню відставку уряду на чолі з Юлією Свириденко – першим Зеленський прийняв голову правління «Нафтогазу» Сергія Корецького.

Темою обговорення зі Шмигалем було те, «що саме зараз потребує нових і більш рішучих кроків для захисту нашої енергетики, наших стратегічних інфраструктурних обʼєктів по всій території України».

«Виконання планів стійкості українських областей і громад повинно відбуватись однаково якісно, і відставання в тому чи іншому регіоні означає загрозу для життя людей. Важливо, що на міжурядовому рівні маємо сильні домовленості для України, зокрема у сфері енергетики та відновлення. Треба вчасно все це реалізувати. Але на сьогодні досягнутих домовленостей недостатньо, тому ми обговорили, на чому саме треба зосередитись найближчими тижнями й місяцями», – повідомив Зеленський у телеграмі.

Повідомлення не містить чіткої вказівки, чи Денису Шмигалю (або учаснику попередньої зустрічі Сергію Корецькому) Зеленський пропонуватиме очолити уряд замість Юлії Свириденко, яка стала прем’єр-міністеркою майже рік тому, 17 липня 2026 року, замінивши саме Шмигаля.

Раніше під час зустрічі з чинною головою уряду президент України подякував Свириденко «за чітку, стабільну і ефективну роботу на посаді премʼєр-міністра» і «запропонував очолити новий значимий напрямок у відносинах з ключовим партнером».



