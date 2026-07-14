«Кабмін антикризового менеджера»: чому Сергія Корецького називають головним претендентом на крісло прем’єра

Він починав кар’єру в дев’яностих роках минулого століття, керував великим приватним нафтовим бізнесом, а під час повномасштабної війни очолив стратегічні державні гіганти – «Укрнафту» та «Нафтогаз». Тепер Сергій Корецький за крок до призначення прем'єр-міністром України.

Радіо Свобода зібрало факти з біографії ймовірного очільника уряду: від роботи з соратниками ексголови парламенту Володимира Литвина до оцінок незалежних експертів.

Сергій Корецький, чинний голова правління НАК «Нафтогаз України» та колишній очільник «Укрнафти» – один із головних претендентів на посаду премʼєр-міністра України. Про це повідомляють як медіа, так і народні обранці з різних фракцій. Зокрема, народний депутат від фракції «Голос» Ярослав Железняк написав, що впевнений у призначенні Корецького на 99%.

Серед інших кандидатів на крісло прем’єра називають:

12 липня президент України Володимир Зеленський анонсував звільнення Юлії Свириденко, яка обіймала посаду прем’єр-міністра з 17 липня 2025 року. Того ж дня президент провів зустрічі з кандидатами на посаду та заслухав їхні доповіді. Перша зустріч відбулася саме з Сергієм Корецьким.

Володимир Зеленський подякував Сергію Корецькому за «ефективну роботу на чолі стратегічних українських державних компаній – «Укрнафти» та «Нафтогазу».

Також Зеленський заявив, що вони обговорили кроки, які потрібні державі для більшої стійкості і «забезпечення визначених результатів в рамках оновленої політичної стратегії нашої держави».

Серед усіх кандидатів на посаду прем’єр-міністра саме Сергій Корецький долучився до української делегації на саміті НАТО в Анкарі і брав участь в зустрічах разом президентом. Зокрема, з європейськими лідерами та президентом США Дональдом Трампом. А під час зустрічі з президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн Корецький обговорював подальшу підтримку українського енергосектора.

«Нова фігура» в уряді Зеленського

Політолог Володимир Фесенко згоден із тим, що Сергій Корецький – претендент номер один на посаду прем'єр-міністра. На його думку, саме таким призначенням президент може продемонструвати принципове оновлення урядової команди.

«Потрібна нова фігура. Фігура з позитивною репутацією як на Заході, так і всередині України, яка не має якогось негативного шлейфу. І в цьому сенсі, безумовно, Корецький, який має репутацію гарного менеджера і в той же час не має особливих політичних амбіцій і політичних зв’язків з різними політичними або олігархічними угрупованнями, є оптимальною кандидатурою», – пояснив Фесенко.

Разом із тим експерт вважає, що Корецький не буде просто виконавцем, як Свириденко, його позиція може бути більш збалансованою, але він не претендуватиме на «центр влади».

«Він стане прем’єром, але він буде прем'єром без своєї команди. Це буде уряд Зеленського, як і зараз. Точно зміниться стиль уряду, менше, можливо, буде популістичних рішень. Більше уваги саме до економічних, технологічних питань. Це буде уряд на чолі з антикризовим менеджером » – підсумував Фесенко.

За що дякував Зеленський

Сергій Корецький став головою правління НАК «Нафтогаз України» 28 квітня 2025-го, наглядова рада обрала його за підсумками відкритого конкурсу серед 62-х кандидатів. Він очолив компанію у складний період після зими 2025-го, коли Україна вийшла з опалювального сезону з рекордно низькими запасами газу.

Уряд поставив Корецькому завдання – підготуватися до наступного опалювального сезону, накопичити запаси газу та відновити інфраструктуру після російських обстрілів. Сам Корецький після призначення сказав, що для нього найголовніше – служіння державі, відкритість та ефективність державного управління.

За даними Forbes НАК «Нафтогаз України» закінчила 2025 рік з 270,9 млрд грн виторгу, що на 5,7% більше, ніж у 2024-му, але консолідований прибуток впав більш ніж у шість разів – до 5,83 млрд грн проти 37,9 млрд грн. «Нафтогаз» наростив запаси до понад 13 млрд куб. м. А от стратегічну мету уряду – наростити видобуток заради енергонезалежності – виконати не вдалося: через понад 20 масованих російських атак на газову інфраструктуру.

Володимир Зеленський подякував Корецькому за роботу на посаді під час зустрічі 12 липня.

«Як «Укрнафта», так і «Нафтогаз» вийшли на визначені показники національних результатів» – написав президент у телеграмі.

«Нормальна людина з ринку»

До цього Сергій Корецький очолював «Укрнафту», його призначили у листопаді 2022-го, після відчуження енергетичних активів Ігоря Коломойського на користь держави. За інформацією Forbes, кандидатуру Корецького на посаду глави «Укрнафти» погоджував Володимир Зеленський. Тоді вимога Зеленського до кандидата була: «нормальна людина з ринку, топменеджер, який не буде красти».

Корецький дав небагато інтерв’ю за свою кар’єру, але в одному з них розповів, що змінити власний бізнес на державну діяльність змусила війна. Повномасштабне вторгнення він зустрів, будучи власником кавової компанії повного циклу IDEALIST Coffee Co.

«На тлі того, коли смерті, трагедії, війна, Буча, Ірпінь…, просто займатися кавою, в середині це сильно тригерило» – сказав Корецький.

Він додав, що погодився на пропозицію очолити «Укрнафту» не з першого разу, спочатку він відмовився, але після «відвертої розмови із собою» погодився.

«Якщо держава каже, що треба бути корисним тут і зараз, то це єдине правильне рішення на той момент», – сказав Корецький.

За керівництва Корецького збиткова «Укрнафта» (понад 10 млрд грн збитку за 2013-2022 рр.) перетворилася на одну з найприбутковіших компаній країни: 40 млрд грн чистого прибутку за 2023-2024 роки.

Незалежний енергетичний експерт, президент Центру глобалістики «Стратегія ХХІ», що досліджує нафтовий і газовий ринки та вплив енергетики на геополітику, Михайло Гончар у коментарі Радіо Свобода сказав, що Сергій Корецький «не відзначився досягненнями, що виходять за межі нафтового сегменту і кавоваріння» .

Від бензину до кави – чим ще займався потенційний прем’єр

Перед тим, як створити власний кавовий бізнес, Корецький був генеральним директором управляючої компанії групи «Континіум», куди входить мережа заправок WOG, молочна компанія «Галичина», виробник сирів та молочної продукції «КОМО» та кілька інших підприємств. Рух «Чесно» зазначає, що засновниками цього холдингу були колишні народні депутати Ігор Єремеєв та Степан Івахів , які є фігурантами антикорупційних розслідувань. А, за інформацією Forbes, роботу в «Континіумі» Корецький розпочав ще в 1990-х з посади охоронця.

У 2013-му він очолив мережу заправок WOG. У 2018-му звільнився і в 2019 році заснував кавовий бренд Idealist. Вийшов з бенефіціарів кавового бізнесу наприкінці 2021 року.

Також з серпня 2019-го до листопада 2022 року був співзасновником та головою правління енерготрейдера Centurion Group SA у Швейцарії.

Спроби зайти у Верховну Раду

У 2007−2012 роках Корецький був помічником на громадських засадах народної депутатки Верховної Ради шостого скликання Катерини Ващук, обраної від «Народного блоку Литвина», а в Раді сьомого скликання вдруге став помічником Єремеєва. Він уже обіймав цю посаду з 2002 до 2006 року.

У 2006 році Корецький й сам невдало балотувався від «Народного блоку Литвина» до Верховної Ради п’ятого скликання та до Волинської обласної ради.

У 2002 році він очолив СП «Західна нафтова група».

Освіта

Освіту Сергій Корецький здобував у технічній та економічній сферах. У 2001 році закінчив Луцький державний технічний університет за спеціальністю «Автомобілі та автомобільне господарство», а у 2005-му – за спеціальністю «Економіка підприємства».

Також отримав фах у сфері нафтогазової промисловості в Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу за спеціальністю «Видобування нафти і газу».

У 2019 році завершив програму Executive MBA у Києво-Могилянській бізнес-школі – управлінську програму для керівників і власників бізнесу, яка зосереджена на стратегічному менеджменті, лідерстві та розвитку компаній.

Народився Сергій Корецький у Луцьку 14 березня 1978 року (48 років). Батько працював інженером на місцевому заводі, мати – у сфері торгівлі.



