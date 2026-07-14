Відповідальний за євроінтеграцію Качка не відповів, чи працюватиме в новому уряді

Віцепрем’єр із євроінтеграції Тарас Качка нині перебуває у відрядженні в Брюсселі, де 14 липня був офіційно відкритий ще один, шостий переговорний кластер між Україною і ЄС, і повертається до Києва увечері цього ж дня. Про плани чиновник розповів, відповідаючи на запитання Радіо Свобода щодо того, чи залишиться працювати в українському уряді після перестановок.

«Це питання не до мене... У мене сьогодні за планом усе дуже просто. Відкрили кластер. [Тепер] я очікую, що Верховна Рада ратифікує угоду про вільну торгівлю з Туреччиною, потім мене звільнить», – ухилився Тарас Качка від прямої відповіді на запитання, чи залишиться в оновленому уряді.

На уточнювальне запитання кореспондентки в Брюсселі, чи відомі віцепрем’єрові, відповідальному за євроінтеграцію України, подальші плани щодо нього, Качка відповів, що він нині «в Брюсселі, а не у Верховній Раді».

«У мене є плани увечері їхати до Києва», – резюмував Качка.

Від 17 липня 2025 року в уряді Юлії Свириденко Тарас Качка є віцепрем’єр‑міністром із питань європейської та євроатлантичної інтеграції, на нього також покладені обов’язки торгового представника України.

Прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко 12 липня після зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським підтвердила майбутню відставку свого уряду.

Під час зустрічі з чинною головою уряду президент України подякував Свириденко «за чітку, стабільну і ефективну роботу на посаді премʼєр-міністра» і «запропонував очолити новий значимий напрямок у відносинах з ключовим партнером».

Оголошення Зеленського не означає негайної відставки голови уряду. За це має проголосувати парламент, як і за затвердження нового прем’єр-міністра та складу уряду.