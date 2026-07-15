«Слуга народу» планує внести подання на призначення прем’єром Корецького, сьогодні він зустрінеться з депутатами – Железняк

Фракція «Слуга народу» у середу планує формально внести подання на призначення очільника компанії «Нафтогаз України» Сергія Корецького прем’єр-міністром України, а Верховна Рада розпочне розгляд кадрових призначень завтра, 16 липня, повідомив народний депутат від фракції «Голос» Ярослав Железняк.

«На 9:30 збереться фракція «Слуга народу». Без президента, але формально внесе подання на призначення Корецького прем’єром», – написав він у телеграмі.



За його словами, також всі фракції та групи вже отримали запрошення від Сергія Корецького провести сьогодні зустріч – «це перший з чотирьох премʼєрів, який сам ініціював процедуру консультацій».



Железняк також стверджує, що сьогодні президент проводить свої зустрічі щодо кадрів, зокрема, скоро має бути його зустріч з очільником Міноборони Михайлом Федоровим.

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«Я вже писав, що перелік кадрових ротацій може бути ширше ніж тільки уряд... Ввечері буде ще одна фракція «Слуги», вже з президентом. Там мають оголосити вже список майже всіх кадрових ротацій та призначень», – додав депутат.



Він повідомив, що завтра з 10:00 Верховна Рада почне призначення премʼєра та міністрів.

У фракції «Слуга народу» про наміри внести подання про призначення Корецького не повідомляють, як про заплановану зустріч з президентом. Водночас напередодні видання РБК-Україна з посиланням на поінформовані джерела також писало, що зранку 15 липня Сергій Корецький зустрінеться з депутатами від «Слуга народу», а згодом – з депутатами з інших фракцій та груп. Також, за даними медіа, президент України Володимир Зеленський 15 липня, візьме участь у засіданні фракції «Слуга народу».

14 липня Верховна Рада підтримала відставку прем’єр-міністерки Юлії Свириденко і всього уряду. За це рішення проголосували 258 народних депутатів.

За два дні до цього президент України Володимир Зеленський анонсував кадрові зміни в уряді і подякував Свириденко «за чітку, стабільну і ефективну роботу на посаді премʼєр-міністра» і «запропонував очолити новий значимий напрямок у відносинах з ключовим партнером».

Юлія Свириденко очолювала уряд майже рік – парламент проголосував за її призначення 17 липня 2025 року. Офіційного повідомлення про те, хто є кандидатом на посаду нового прем’єр-міністра, ще немає, але серед ймовірних кандидатів називають нинішнього керівника «Нафтогазу» Сергія Корецького та колишнього очільника уряду Дениса Шмигаля.



