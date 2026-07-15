Чи втратить Михайло Федоров посаду міністра оборони. Що відомо про можливу відставку?

«Як так сталося, що єдине притомне кадрове рішення Зеленського – міністр Федоров – сьогодні також у підвішеному стані?» – виступила у Верховній Раді народна депутатка від «Європейської солідарності» Ірина Геращенко.

У січні 2026 року ексміністр цифрової трансформації, один із творців «Дії» та наймолодший міністр в історії України Михайло Федоров очолив Міністерство оборони, пообіцявши провести армійську реформу, змінити систему управління та викорінити корупцію.

Проте після відставки прем’єр-міністерки Юлії Свириденко заговорили і про можливу зміну очільника Міноборони – лише після 6 місяців роботи. Серед імовірних кандидатів на посаду джерела в різних медіа називають міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка та керівника Офісу президента Кирила Буданова.

Чи залишиться Федоров очільником найбільшого і найважливішого міністерства у часи війни?

Якщо ні, хто і коли його очолить?

Радіо Свобода зібрало все, що відомо станом на зараз.

Після того, як Верховна Рада України підтримала відставку прем'єр-міністерки Юлії Свириденко 14 липня, у відставку автоматично пішов увесь Кабінет міністрів. До формування нового уряду всі його члени, зокрема й міністр оборони Михайло Федоров, продовжують виконувати свої обов’язки. Чи збереже він посаду, стане відомо після того, як президент внесе до Верховної Ради кандидатуру нового міністра оборони.

Федорова називали можливим кандидатом на посаду прем'єр-міністра разом з іще трьома посадовцями: головою правління «Нафтогазу» Сергієм Корецьким, міністром енергетики Денисем Шмигалем та міським головою Харкова Ігорем Тереховим. Усе ж найімовірнішим кандидатом залишається саме Корецький.

Щодо подальшої долі Федорова, то, як повідомяла УП з посиланням на власні джерела, президент Володимир Зеленський цікавився, чи не готовий Федоров очолити уряд. Той відмовився, адже пів року тому очолив Міністерство оборони і лише почав впроваджувати реформи у відомстві. Після зустрічі з президентом Федоров нібито переконував, що продовжуватиме роботу.

Водночас після відставки уряду почали з'являтися й нові версії можливих кадрових рішень. Народна депутатка від «Слуги народу» Ольга Василевська-Смаглюк припустила, що міністра оборони Михайла Федорова може замінити голова Офісу президента Кирило Буданов.

Народний депутат від «Голосу» Ярослав Железняк також повідомив, що чув про такий сценарій, однак наголосив, що не має надійних джерел, які б його підтверджували.

Ще раніше, джерела УП у владі стверджували, що Федоров може повернутися до Мінцифри або обійняти іншу посаду, тоді як Міністерство оборони може очолити нинішній міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

Депутатка від «Слуги народу» Ольга Василевська-Смаглюк також називала Клименка головним кандидатом на цю посаду. А видання LB.ua з посиланнями на джерела написало, що його можливе призначення може бути пов'язане з наміром покращити ситуацію з мобілізацією. Водночас співрозмовники, близькі до Офісу президента, не виключають, що причиною кадрових змін є незадоволення Володимира Зеленського роботою Михайла Федорова.

Так, журналістка «Цензор.нет» Тетяна Ніколаєнко зазначає, що реформа контрактної служби викликала неоднозначну реакцію серед військових: її критикували через те, що вона не дала відповіді на питання демобілізації.

Реформа оборонних закупівель і поліграф

Одним із головних напрямків роботи Федорова стала реформа оборонних закупівель. За його каденції Агенція оборонних закупівель почала активніше використовувати відкриті тендери. Наприклад, у закупівлі 155-мм артилерійських боєприпасів уперше конкурували шість виробників. За даними Міноборони, це дозволило знизити очікувану вартість на 16%. Ще однією новацією стали тендери на безпілотники за тактико-технічними характеристиками, а не за конкретними моделями. У міністерстві заявляли, що це має розширити конкуренцію між виробниками.

Федоров і сам зазначав, що реформа оборонних закупівель є для нього одним із пріоритетів. Він заявляв про намір ліквідувати корупційні схеми у Міноборони, запровадити жорсткіший внутрішній контроль та перевести частину закупівель на відкриті тендери. За словами міністра, після його приходу працівників, причетних до закупівель, перевіряли на поліграфі, а ті, хто відмовився від перевірки, залишили свої посади.

«Дві різні системи координат»

Проте Федоров все одно продовжував стикатися з критикою. Видання The Economist 13 липня написало, що під час однієї з військових нарад на початку липня генерали критикували його за закупівлі ракет і боєприпасів. У відповідь Федоров заявив, що без його рішення на початку року терміново профінансувати закупівлю дронів за рахунок коштів, передбачених на виплату зарплат, операція з ізоляції окупованого Криму була б неможливою.

Один зі співрозмовників видання описав взаємини між Федоровим і військовим керівництвом як «дві різні системи координат», зазначивши, що вони «не мають спільної мови, хоча й уникають відкритого конфлікту».

Також, за інформацією видання, Федоров мав глибокі розбіжності з головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським: міністр оборони прагнув домогтися його відставки, однак не отримав підтримки президента.

Чому Зеленський обрав Федорова

До переходу в Міністерство оборони Федоров уже був одним із найупізнаваніших урядовців України. Протягом шести років він очолював Мінцифри, де відповідав за цифровізацію державних послуг і запуск застосунку «Дія». Після початку повномасштабної війни його команда також розвивала напрям оборонних технологій: від проєкту «Армія дронів» до масштабування виробництва безпілотників і розгортання системи Starlink для українських військових.

Представляючи його кандидатуру, президент заявив, що хоче «змінити формат роботи Міністерства оборони», а Федоров «глибоко займається питаннями щодо лінії дронів» і «дуже результативно працює в цифровізації державних послуг та процесів».

Чи збереже Михайло Федоров посаду міністра оборони, стане відомо після того, як президент внесе до Верховної Ради кандидатуру нового очільника Міноборони, а парламент проголосує за новий склад уряду.

За інформацією народного депутата Ярослава Железняка, кадрові призначення можуть відбутися 15–16 липня, однак офіційно порядок денний ще не оприлюднений.