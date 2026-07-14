«Федорову треба дати ще пів року»: Веніславський про ймовірну зміну Міністра оборони

Міністру оборони Михайлу Федорову необхідно дати час на втілення ідей, які він презентував раніше, заявив у ефірі Радіо Свобода народний депутат фракції «Слуга народу», член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський. Таким чином він прокоментував чутки про відставку голови Міноборони в ході зміни уряду.

«Я вважаю, що міністру оборони пану Федорову необхідно дати було би ще щонайменше пів року для того, щоб він продемонстрував ті ідеї, які він презентував нам на комітеті, як вони втілюються в життя», – сказав Веніславський.

Водночас він підкреслив, що пропозиція голови Міноборони йтиме від президента, відтак народні депутати будуть «оцінювати ту кандидатуру, яку внесе президент».

Представники опозиції натомість натякнули на те, що якщо заміна людини у кріслі міністра оборони відбудеться, то це станеться через підвищення рейтингу Федорова.

«Якщо хочете реальну причину, чому пішла мова про потенційну заміну Федорова, вона абсолютно зрозуміла. Це історія про те, що його рейтинг почав поступово затьмарювати рейтинг президента. Все інше – це вже умовно привід або для політичних атак або до просто оцінок ситуації», – вважає Ярослав Железняк, народний депутат від фракції «Голос».

Читайте також: «Кабмін антикризового менеджера»: чому Сергія Корецького називають головним претендентом на крісло прем’єра

Співголова «Європейської солідарності» Ірина Геращенко наголосила на тому, що в разі ініціювання відставки Федорова вона має бути обґрунтована:

«Країні хотілось би почути, якщо буде прийнято рішення зняття міністра Федорова, підстави для цього. Тому що, на нашу думку, міністр Федоров в останні ці свої кілька місяців роботи демонстрував, принаймні, на відміну від інших міністрів, бажання очистити сферу оборонну, сьогодні таку ласу, від корупції. Зробити там все-таки зрозумілі критерії в контексті закупівлі необхідної амуніції і зброї і поставок їх на фронт».

Після голосування за відставку прем’єр-міністерки Юлії Свириденко, за законом, у відставку піде кожен із міністрів. Проте деяких міністрів буде перепризначено на ті ж самі посади. Зокрема, видання «Українська правда» повідомляло з посиланням на джерела, що на заміну Федорову Міноборони може очолити нинішній голова МВС Ігор Клименко.