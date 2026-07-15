Зеленський: ще немає рішення щодо міністра Федорова в новому уряді

Президент України Володимир Зеленський заявив, що ще не ухвалив рішення, чи буде Михайло Федоров обіймати посаду міністра оборони в новому Кабміні.



За його словами, він проведе розмову з Федоровим ще до вечірнього засідання фракції «Слуга народу», де будуть обговорювати кадрові питання.

Напередодні в ефірі Радіо Свобода народний депутат фракції «Слуга народу», член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський висловив думку, що міністру оборони Федорову необхідно дати «ще щонайменше пів року для того, щоб він продемонстрував ті ідеї, які він презентував на комітеті, як вони втілюються в життя».

Сам Федоров свою можливу відставку не коментував.

Читайте також: Чи втратить Михайло Федоров посаду міністра оборони. Що відомо про можливу відставку?

14 липня Верховна Рада підтримала відставку прем’єр-міністерки Юлії Свириденко і всього уряду. За це рішення проголосували 258 народних депутатів.

Відповідно до законодавства, міністра оборони призначає Верховна Рада за поданням президента України.

За даними ЗМІ, на заміну Федорову Міноборони може очолити нинішній голова МВС Ігор Клименко.