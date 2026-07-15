Арахамія підтвердив зустріч «Слуги народу» з Корецьким – обговорили його бачення роботи Кабміну

Очільник фракції «Слуга народу» Давид Арахамія підтвердив зустріч фракції з Сергієм Корецьким, якого називають головним кандидатом на посаду прем'єр-міністра.



«Провели засідання фракції, зустрілися з Сергієм Корецьким, поспілкувалися про його бачення роботи Кабінету міністрів, структури уряду», – написав він у телеграмі.



Арахамія звернув увагу, що Сергій Корецький має вагомий досвід в корпоративному та державному секторі.



«Минулий опалювальний сезон газ, по факту, був єдиним енергоресурсом, який стабільно постачався споживачам, попри атаки на потужності видобутку та зберігання. Вважаємо такий досвід надзвичайно корисним, особливо зараз, коли Україна готується до, ймовірно, найважчої зими в нашій історії», – додав він.



За словами Арахамії, серед пріоритетів роботи уряду Сергій Корецький назвав «підтримку людей, підготовку до опалювального сезону, зміцнення Сил оборони, захист інфраструктури».

Сергій Корецький про цю зустріч не повідомляв.

Раніше народний депутат від фракції «Голос» Ярослав Железняк заявив, що фракція «Слуга народу» у середу планує формально внести подання на призначення Сергія Корецького прем’єр-міністром України, також всі фракції та групи мають зустрітися сьогодні з Корецьким.

Железняк згодом припустив, що найімовірніше, формальне подання від коаліції на призначення премʼєра буде після засідання фракції.



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14 липня Верховна Рада підтримала відставку прем’єр-міністерки Юлії Свириденко і всього уряду. За це рішення проголосували 258 народних депутатів.

За два дні до цього президент України Володимир Зеленський анонсував кадрові зміни в уряді і подякував Свириденко «за чітку, стабільну і ефективну роботу на посаді премʼєр-міністра» і «запропонував очолити новий значимий напрямок у відносинах з ключовим партнером».

Юлія Свириденко очолювала уряд майже рік – парламент проголосував за її призначення 17 липня 2025 року. Офіційного повідомлення про те, хто є кандидатом на посаду нового прем’єр-міністра, ще немає, але серед ймовірних кандидатів називають нинішнього керівника «Нафтогазу» Сергія Корецького та колишнього очільника уряду Дениса Шмигаля.



