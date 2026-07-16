«Вся катавасія затівалась, щоб позбутися Федорова». В уряді Корецького не буде міністра оборони Федорова

Між оголошенням про завершення прем’єрства Юлії Свириденко до голосування у Верховній Раді за кандидата на нового прем’єра Сергія Корецького мине чотири дні. Але головна інтрига вже вирішилась – Михайло Федоров більше не буде працювати міністром оборони. Президент Володимир Зеленський, який тримає в своїх руках всі ключові кадрові призначення в уряді Корецького, заявив, що Федоров міністром не працюватиме. Сам Федоров підтвердив увечері 15 липня, що подає у відставку. Одне впливове ЗМІ назвало це «відставкою року».

В Києві та багатьох містах України молодь планує вийти на імпровізовані протести проти відставки Федорова. Якщо це станеться – ці протести можуть відбутися рівно через рік після антикорупційного «Картонкового майдану».

16 липня Верховна Рада має голосувати не лише за нового прем’єра, але ніби і за увесь уряд. Чи достатньо буде голосів монобільшості, «Слуги народу», чи, як і раніше, депутати пропрезидентської фракції добиратимуть голоси з інших фракцій-сателітів?

Розглянемо головні можливі перестановки і причини кадрових змін.

Міністр оборони. Не Федоров…

Найбільшою інтригою нинішнього перезавантаження уряду вважали загадку: чи залишиться на посаді міністр оборони Михайло Федоров?

Це була велика честь – служити українському народу

Але пізно увечері 15 липня Федоров підтвердив, що йде з посади.

«Це була велика честь – служити українському народу на посаді Міністра оборони», – написав він у своєму телеграм-каналі.

Федоров був на посаді в Міноборони пів року, а до цього був віцепрем'єр-міністром – міністром цифрової трансформації України.

Він курував розвиток системи державних електронних послуг та проєкт «Дія». Федоров – топ-урядовець з найбільшим стажем за часів президенства Зеленського, який при владі з 2019 року.

На посаді міністра оборони, як пише журнал The Economist, він знайшов перевитрати на 300 мільярдів гривень (понад 6,5 мільярда доларів), змушував підлеглих проходити детектор брехні – хто не проходив або відмовлявся – тих звільняли.

«Водночас його глибокі розбіжності з більш традиціоналістськими військовим лідерами, особливо з головнокомандувачем Олександром Сирським, зрідка залишалися поза увагою. Загальновідомо, що міністр домагався усунення генерала, але не зміг отримати схвалення президента або знайти інший спосіб це зробити», – пише британське видання.

Який же це кошмар – кожні пів року міняти міністра оборони воюючої країни

Зараз на захист Федорова стало багато відомих політиків – включно з деякими опозиціонерами і впливововими дописувачами соцмереж.

Депутатка з опозиції Ірина Геращенко не добирає слів, гостро критикуючи Зеленського за звільнення Федорова, який ще недавно вважався «людиною президента».

«Який же це кошмар – кожні пів року міняти міністра оборони воюючої країни... На Банковій – деградація і брежнєвский застой. Самодурство, політичні ревнощі, несприйняття іншої думки, які надто дорого обходяться країні».

«Мені здається, що вся ця катавасія зі змінами в уряді була задумана для того, щоб позбутися Михайла Федорова», – висуває припущення інша опозиційна депутатка, Софія Федина.

Майже ідентичну думку висловив і журналіст Роман Кульчинський з «Текстів». Він вважає так: «Тепер стало зрозуміло, що вся затія із відставкою уряду для того, щоб зняти Федорова».

Процитуємо також типовий допис у фейсбуці, який зробив, наприклад, В’ячеслав Білковський ексвійськовий, депутат Херсонської облради, і який отримав чимало перепостів:

«З всіх тих міністрів оборони, що були у нас з початку повномасштабного вторгнення – це найкращий. Так, він не ідеальний, але ті процеси, що він почав запускати – дуже позитивні для війська. Особливо це видно в дроновій компоненті. Майже відразу щезли «невидимі шлагбауми» для виробників, що виробляють дрони, в рази пришвидшились питання сертифікації. Цього і близько не було при (Рустемі) Умєрові.

Всі бачать результати закупівель снарядів. Здешевлення колосальне... Діяльність його команди напряму зменшує кількість наших втрат щодня. Зняти цього міністра – злочин».

Сам Федоров у пості на фейсбуці перерахував 22 досягнення на посту очільника Міноборони, які йому та його команді вдалося здійснити.

Серед них, наприклад, блокування доступу російських військ до супутників Starlink, що «кардинально зменшило їхні можливості вести ефективну війну дронів» або що за чотири останні місяці вдалося закупити більше дронів, аніж за увесь минулий рік.

«Якщо відкинути в бік суб'єктивні симпатії-антипатії, Федоров найбільш повно відповідав займаній посаді з усіх міністрів оборони від часу повномасштабного вторгнення. Це вам підтвердять багато військових, особливо цей контраст помітний на фоні його попередника», – зазначає політолог і військовослужбовець Тарас Березовець.

Федоров найбільш повно відповідав займаній посаді з усіх міністрів оборони від часу повномасштабного вторгнення

Колишній військовослужбовець і політичний в'язень Станіслав Асєєв каже, що президента Зеленського пам'ятатимуть за багато речей. «І серед них за катастрофічну нездатність оцінити людей. Звичайно, я не говорю про Федорова, а про тих, хто порадив президенту прибрати його, щоб вони могли і надалі висмоктувати мільярди з Міністерства оборони», – написав Асєєв в мережі Х.

Політолог Володимир Фесенко в інтерв'ю ЗМІ був категоричним: «Федоров не подобається президенту, бо почав наводити лад».

За даними джерел «Української правди» на зустрічі президента з фракцією «Слуга народу» увечері 15 липня, яка була присвячена питанням уряду, Зеленський заявив, що у Федорова був системний конфлікт з головнокомандувачем ЗСУ генералом Олександром Сирським і армією, «який ніяк не виходить вирішити».

Серед претендентів на Міноборони називали Кирила Буданова, але це вже в минулому. Подаватиме президент на затвердження очільником Міноборони нинішнього керівника МВС Ігоря Клименка. На МВС Зеленський пропонує очільника Нацполіції Івана Вигівського.

Прем’єр-міністр. Корецький

Після несподіваної відставки Юлії Свириденко, яку президент Володимир Зеленський поставив перед фактом, коли оголосив їй 12 липня, що її більше не бачить на прем’єрській посаді, президент також в той день зустрівся з потенційними кандидатами. І першою була зустріч із Сергієм Корецьким, керівником «Нафтогазу».

За даними ЗМІ, Корецького пропозиція очолити уряд застала теж зненацька і він відповів, що «спробує».

Відтоді шанси на те, що саме він стане прем’єром були, як писали депутати та експерти в соцмережах, на рівні 95-99 відсотків. Так і сталося: саме кандидату Корецького президент подає на прем’єрську посаду, голосування за що і має відбутися 16 липня.

«Якщо ми входимо в зиму, то ми повинні готуватися. Ми вже давно готуємося, але пріоритети зрозумілі – це підготовка до зими. Тому Сергій Корецький після всіх консультацій, напевно, найпідготовленіша людина на посаду прем'єр-міністра України », – сказав президент 15 липня на спільній пресконференції з президенткою Єврокомісії в Києві.

Кажуть, що Зеленському імпонує досвід Корецького і на чолі «Нафтогазу», а раніше «Укрнафти», а також його досвід у приватному енергетичному бізнесі.

Плюс, завдання, які стоять перед урядом зараз – це підготовка до, вочевидь, найважчої зими – щоб енергетика могла функціонувати і бути захищеною від російських ударів.

«Ну, мені здається, що тут очевидний акцент на енергетичній складовій, коли і перший віцепрем’єр, представник енергетичного сектору, власне, Денис Шмигаль, який довго був прем’єр-міністром, і зараз висуванець «Нафтогазу – це теж показує спрямованість головних завдань і ризиків», – каже Радіо Свобода політологиня Олеся Яхно.

Міністр закордонних справ. Сибіга

Кандидатури на дві міністерські посади – голови МЗС та Міноборони подає особисто президент, але для їхнього затвердження потрібне голосування у Верховній Раді.

До міністра Андрія Сибіги претензій ніби немає – ні в президента, ні у депутатів – навіть опозиційні депутати нормально оцінюють його роботу.

Міністр постійно в контакті з «проблемною» Польщею, налагодив нормальні відносин з угорською колегою, ефективний у просуванні євроінтеграції, встановив тісні робочі взаємини з ключовими партнерами України на Заході – все це в активі Сибіги.

Він професійний дипломат, а ще має плюс в очах Зеленського, адже працював в Офісі президента на посаді заступника голови. Треба сказати, що президент і сам активний на зовнішньополітичному поприщі, тому Сибіга намагається не затьмарювати супер активністю дипломатичні амбіції самого Володимира Зеленського.

Віцепрем’єр з євроінтеграції. Ченцов? Чи все ж Качка?

Тут може бути, як припускають, рокіровка – нинішній віцепрем’єр Тарас Качка може поїхати головою місії України при ЄС, а нинішній представник України при ЄС Всеволод Ченцов може стати віцепрем’єром.

«Йдеться про очікувану відставку Тараса Качки, віцепрем'єра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції – умовно кажучи, «головного по Європі» у складі чинного уряду. Роль Качки є особливо значною з огляду на те, що прем'єрці Юлії Свириденко європейські питання були відверто нецікаві. Вона не долучалася навіть до ключових подій, лишаючи все за профільним заступником», – пише «Європейська правда».

Головне досягнення Качки – це відкриття двох переговорних кластерів (із загалом шести) – перший відкрили в червні, а другий (номер шість) – щойно в липні. Але поки що не вдалося відкрити усі кластери – можливо, це станеться восени.

Щодо того, що Качка і Ченцов можуть помінятися місцями, то ВВС наводить цитату одного неназваного високопосадовця: «Це більш технічна дія. Євроінтеграції нічого не загрожує».

А от депутат від «Голосу» Ярослав Железняк повідомив у соцмережах увечері 15 липня, що рокіровки Качка-Ченцов може і не відбутися, і два посадовця так і залишаться на своїх посадах, але пізно увечорі терези ніби схилися до Ченцова як майбутнього віцепрем'єра.

Хто залишиться ніби точно

Міністром енергетики та першим віцепрем'єром має залишитись Денис Шмигаль, якого вважають «незамінним універсалом», який може працювати на різних напрямках і є дуже лояльним до президента, який йому довіряє.

Залишаються: міністром фінансів – Сергій Марченко, міністром охорони здоров’я – Віктор Ляшко, очільником Мінспорту – Матвій Бідний, міністеркою культури і гуманітарною віцепрем’єркою – Тетяна Бережна.

Хто не залишиться

Тут говорять про міністра освіти Оксена Лісового, міністерку у справах ветеранів Наталію Калмикову та кількох інших посадовців з уряду Свириденко.

Не будемо давати прізвища нових людей, які можуть з’явитись на інших міністерських посадах. Скажемо лише, що пропонується Міністерство економіки розділити на економіки та екології, окремо знову виділять Міністерство аграрної політики.

Міністерство відновлення розділять на Міністерство регіонального розвитку та Міністерство відновлення, інфраструктури та транспорту. Часто спочатку міністерства об’єднують, а потім, як водиться, – знову роз’єднують…

«Справжнім тестом урядових перестановок є не те, що Зеленський призначає різних міністрів, а те, чи готовий він делегувати достатні повноваження їм, щоб вони врядували ефективно», – зазначала в коментарі агенції Reuters Леся Бідочко з Інституту європейської політики в Києві.