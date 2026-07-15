Федоров підтвердив свою відставку. У підсумках – закупівлі дронів, балістика й операція «Ашан»

Очільник Міноборони Михайло Федоров 15 липня підтвердив, що йде з посади.

«Це була велика честь — служити українському народу на посаді Міністра оборони», – написав він у своєму телеграм-каналі.

Говорячи про підсумки роботи, Федоров перелічив 22 пункти здобутків. Зокрема, згадав про блокування доступу російських військ до супутників Starlink, що «кардинально зменшило їхні можливості вести ефективну війну дронів». Також урядовець вказав на запуск програми «Логістичного локдауну», спрямованої на перерізання російської логістики та початку ізоляції Криму.





Крім того, Міноборони продовжило програму фінансування Лінії дронів, яка забезпечила закупівлі дронів для Сил безпілотних систем. Федоров вказав на зміни системи закупівель і запуск перших тендерів на далекобійну артилерію та сотні тисяч дронів, що «економить державному бюджету мільярди доларів».

Крім того, міністерство запровадило базовий рівень забезпечення дронами для бригад та корпусів:

«Уже з липня всі бойові бригади та корпуси почнуть отримувати прогнозовані постачання дронів без ручного втручання. Це дає змогу прогнозувати свої подальші дії».

Федоров також згадав про «непопулярну, але надзвичайно важливу» трансформацію війська, що передбачає контракти для всіх із визначеними строками служби та відстрочками й нові інструменти для стимулювання повернення військовослужбовців, які самовільно залишили частину.

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Міністр прокоментував балістичну програму України:

«Символічно, у день звільнення уряду провели успішне тестування балістики, яка розроблялася в зоні відповідальності МО. Кардинально змінили технічне завдання та довели максимальну точність. На 30% зменшили ціну. Україна потрапить у нову лігу».

Крім того, Міноборони за головування Федорова брало участь у плануванні операції «Ашан», спрямованої на зупинку механізованого наступу Росії на пів року.

Водночас Федоров перелічив, що, на його думку, не вдалося:

завершити організаційну трансформацію Міністерства оборони: «Нову структуру запустили, багатьох звільнили, розпочали багато процесів. Але потрібно було ще рішучіше звільняти людей, які гальмували зміни»

перевести всі закупівлі на тендери

побудувати культуру відповідальності за ухвалені рішення

«Я продовжу працювати заради місії, з якою прийшов раніше до Міністерства оборони – перемагати ворога асиметрією, швидкістю інновацій і силою організації», – додав Федоров.

Волонтер і блогер Сергій Стерненко, який став радником Федорова після його призначення на посаду, також повідомив, що залишає цю посаду:

«Відтепер я не радник міністра оборони, що, поза сумнівом, зменшує можливості допомоги якісно змінити ситуацію у війську із дронами. У нас на виході якраз були нові тендерні вимоги для закупівель FPV-дронів, які б дозволили армії отримувати найкращі засоби та розвивати інфраструктуру для глибших ударів. Сподіваюсь, вони зрештою будуть затверджені».

Раніше сьогодні медіа повідомили, що президент Володимир Зеленський не вноситиме кандидатуру чинного міністра оборони Михайла Федорова на цю посаду в новому уряді. Натомість він запропонує очолити Міноборони виконувачу обов’язків міністра внутрішніх справ Ігорю Клименку.