ISW прокоментував операцію ЗСУ «Ашан» із зупинки російського наступу

Сили оборони України в червні здійснили другу фазу операції «Ашан», спрямовану на підрив наступальних спроможностей Росії, зокрема – на російську артилерію. На це звернув увагу американський Інститут дослідження війни в звіті від 8 липня.

ISW посилається на заяву міністра оборони Михайла Федорова, який повідомив про завершення другої фази операції «кілька тижнів тому».

Інститут оцінює операцію як таку, що свідчить про здатність ЗСУ адаптуватися для досягнення результатів на полі бою:

«Операція «Ашан» демонструє зрілість українського оперативного планування та технологічної адаптації для досягнення оперативних результатів для підтримки спільнодії родів військ на полі бою».

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Федоров 7 липня заявив, що операція «Ашан» змогла зупинити механізований наступ Росії на півроку. Він назвав її одним із прикладів того, як «технології, розвідка та якісне планування дають змогу системно послаблювати наступальний потенціал противника». Кошти на неї, за його словами, виділили торік за ініціативою президента та рішенням Ставки. Тоді протягом трьох діб ЗСУ вразили 949 російських цілей, армія Росії відвела значну частину техніки від лінії фронту.

Міністр розповів, що операцію повторили «кілька тижнів тому» і вона концентрувалася на російській артилерії, яка є одним із головних викликів на полі бою:

«Тому ми почали шукати нове рішення. Для другого етапу операції було розроблено новий боєприпас для ураження артилерії. Результат – 231 уражена ціль, із яких 171 знищено. Загалом за два етапи операції «Ашан» Сили оборони вразили 1 180 ворожих цілей».

За оцінкою Інституту дослідження війни, російський наступ весняно-літнього періоду 2026 року не досяг «значних оперативних успіхів», хоча в червні російські війська досягли і продовжують досягати тактичних успіхів у Костянтинівці.