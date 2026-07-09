Росія вела секретні переговори з Китаєм про боротьбу з супутниками Starlink – ЗМІ

Росія в 2023 році вела секретні переговори з Китаєм про військову співпрацю та боротьбу з супутниками Starlink, ідеться в спільному розслідуванні The Insider, Der Spiegel та Le Monde.

Видання посилаються на презентації, продемонстровані восени 2023 року на Третьому китайсько-російському форумі з військово-технічного співробітництва у Гуанчжоу, та на двосторонній робочий протокол, підписаний за підсумками переговорів у Москві в червні 2023-го.

Згідно з цими документами, Росія та Китай обговорювали співпрацю в галузі космічних озброєнь, знищення супутників, протиповітряної та протиракетної оборони, військової техніки, авіації та постачання військ.

Боротися зі Starlink, зокрема, пропонувалося за допомогою кібератак через термінали цивільних користувачів, а також через фізичне знищення супутників за допомогою недорогих китайських перехоплювачів. Крім того, китайська сторона виступала за створення «технічного альянсу проти Starlink», куди будуть запрошені інші «зацікавлені» країни.

Підписаний у Москві протокол, як зазначає The Insider, демонструє домовленості між Росією та КНР, щоб розпочати розробку маловисотної системи протиповітряної оборони та протиракетного озброєння, які мають перехоплювати американські гіперзвукові ракети, балістичні ракети та бойові блоки, що маневрують. Також сторони погодилися розпочати проєктування «перспективних систем ППО/ПРО».

Крім цього, 2023 року дві країни обговорювали можливість обміну російського бойового досвіду на китайські технології штучного інтелекту та ресурси масового виробництва для спільної розробки нового покоління автономних «роєвих» боєприпасів.

Результатом цих домовленостей став, наприклад, автономний безпілотник V2U, який російські військові використовують на війні проти України. Багато його компонентів – китайські, зокрема модуль штучного інтелекту.

8 липня агентство Reuters писало, що російські війська намагаються порушити роботу Starlink за допомогою потужних систем радіоелектронної боротьби. Таким чином російські військові планують заважати українським безпілотникам завдавати ударів.