На тлі звільнення Федорова заступник командувача Повітряних сил ЗСУ Єлізаров подав у відставку

Павло Єлізаров подав рапорт про свою відставку з посади заступника командувача Повітряних сил ЗСУ. Про це він повідомив на своїй сторінці у фейсбуці.

Єлізаров зазначив, що, на його думку, звільнення Федорова – це «велике зло для обороноздатності України».

Він написав, що у 2022 році він долучився до Сил оборони, щоб «перемагати, а не займатися імітацією діяльності», а працювати з Михайлом Федоровим для нього було «великою честю».

15 липня медіа повідомили, що президент України Володимир Зеленський не вноситиме кандидатуру чинного міністра оборони Михайла Федорова на цю посаду в новому уряді. Натомість він запропонує очолити Міноборони виконувачу обов’язків міністра внутрішніх справ Ігорю Клименку.

За даними видання «Українська правда», на зустрічі з фракцією «Слуга народу» президент Зеленський пояснював, що більше не може миритися з постійним конфліктом між міністром оборони та головнокомандувачем Олександром Сирським. Хоча у червні і Сирський, і Федоров публічно конфлікт заперечували.

Очільник Міноборони Михайло Федоров 15 липня підтвердив, що йде з посади.

Федоров, повідомляючи про свою відставку, перелічив 22 пункти здобутків. Серед того, що не вдалося зробити, він назвав завершення організаційної трансформації Міністерства оборони «за стандартами НАТО та здорового глузду - нову структуру запустили, багатьох звільнили, розпочали багато процесів. Але потрібно було ще рішучіше звільняти людей, які гальмували зміни».



