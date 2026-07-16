За даними видання «Українська правда», на зустрічі з фракцією «Слуга народу» президент Зеленський пояснював, що більше не може миритися з постійним конфліктом між міністром оборони та головнокомандувачем Олександром Сирським. Хоча у червні і Сирський, і Федоров публічно конфлікт заперечували.
У десятках міст мітингують проти відставки Михайла Федорова
У кількох містах України люди протестують проти відставки Федорова. Послухайте, що говорять учасники акції. 15 липня медіа повідомили, що президент України Володимир Зеленський не вноситиме кандидатуру міністра оборони Михайла Федорова на цю посаду в новому уряді. Натомість він запропонує очолити Міноборони виконувачу обов’язків міністра внутрішніх справ Ігорю Клименку. Згодом Михайло Федоров підтвердив, що йде з посади міністра оборони.
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