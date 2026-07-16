«Він придумав, як розколоти країну» – Федоров про Сирського

Відправлений у відставку з посади міністра оборони Михайло Федоров виступив із різкою критикою на адресу головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.

«Ми зіткнулися з тим, що ті ініціативи, які ми пропонували, стали блокуватися, і Сирський, враховуючи всі ті проблеми, про які ми сьогодні говорили, не готовий особисто в очі говорити про проблеми. Він готовий ходити особисто на зустрічі, плести інтриги, думати, що хтось замовив у медіа якусь компанію... Це призвело до того, що фактично він поставив ультиматум. І замість того, щоб придумати, як асиметрично перемогти Росію, він придумав, як розколоти країну. І в цьому є велика проблема», – сказав Федоров у Києві 16 липняна пресконференції за підсумками своєї роботи на посаді міністра оборони.

За його словами, він «не ставив умов – або я, або Сирський».

«Я сказав – будемо перемагати Росію з таким головкомом. Тому що насправді Сирський у 2022 році врятував нашу країну, він провів Київську операцію – брав участь, він провів Харківську операцію, брав участь у Херсонській. Ми не можемо такого командира недооцінити. Але війна змінилася повністю, дрон змінив архітектуру війни... Система управління змінилася, і ми не можемо їхати на тому, що було тоді», – твердить Михайло Федоров.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський наразі не відреагував на звинувачення з боку відправленого у відставку міністра оборони.

Зранку 16 липня в Києві та багатьох інших містах України тривають протести проти рішення президента України Володимира Зеленського відправити у відставку з посади міністра оборони Михайла Федорова.

15 липня медіа повідомили, що президент України Володимир Зеленський не вноситиме кандидатуру міністра оборони Михайла Федорова на цю посаду в новому уряді. Натомість він запропонує очолити Міноборони виконувачу обов’язків міністра внутрішніх справ Ігорю Клименку.

Згодом Михайло Федоров підтвердив, що йде з посади міністра оборони.

За даними видання «Українська правда», на зустрічі з фракцією «Слуга народу» президент Зеленський пояснював, що більше не може миритися з постійним конфліктом між міністром оборони та головнокомандувачем Олександром Сирським. Хоча у червні і Сирський, і Федоров публічно конфлікт заперечували.